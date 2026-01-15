政院拍板老農津貼調至1萬 鍾佳濱：緊盯進度確保錢盡快撥入農友戶頭
行政院拍板通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，將老農津貼由8110元調高至1萬元。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，這不只是一個數字的增加，更是賴政府對以農為本的觀念加以實踐，他身為農業大縣屏東的立委表示肯定，他也會確保這筆錢能盡快撥入農友的戶頭。
鍾佳濱表示，長期以來，屏東許多農友反映，隨著物價上漲，現行的8110元在支付生活開銷與基本醫療照護上確實略顯吃緊。這次一口氣調升至一萬元，能更有效地支撐老農的基本生活需求，讓辛苦耕耘一輩子的農民能有個更安穩的晚年。
鍾佳濱指出，尤其是這次增訂的「檢討機制」更是嘉惠農民。過去調整機制相對僵化，常追不上物價漲幅。現在規定定期調整後兩年CPI（消費者物價指數）累計成長率達3%即啟動調整，這能確保津貼的實質購買力不被通膨侵蝕，讓制度更加制度化、科學化，而非流於口號。
鍾佳濱說，放寬排富門檻也是基於政府對經濟現況與土地增值的理解，他在屏東選民服務時常接到農民陳情：農民手中雖有祖傳土地，但卻未必有現金流。放寬門檻能讓更多真正需要這份津貼的農友約53萬人納入保障範圍。
鍾佳濱強調，案子送到立法院後，會全力盯緊進度，確保這筆錢能盡快撥入農友的戶頭，如同兩周前農保條例三讀通過一樣，照顧農民是不分朝野、不容推辭的責任。
