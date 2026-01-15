快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

杜絕非法日租套房 北市觀傳局今年起加重執法

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
嚴查非法日租套房，北市觀傳局與台電公司執行斷電作業。圖／觀傳局提供
嚴查非法日租套房，北市觀傳局與台電公司執行斷電作業。圖／觀傳局提供

為杜絕非法日租套房及保障旅客安全，臺北市政府觀光傳播局1月14日針對信義區1家一再違規的非法日租業者，祭出強制執行斷水斷電，強迫立即結束經營，展現剷除非法日租決心。觀傳局長余祥強調，觀傳局自今年1月1日起加重執法，裁處「1次怠金後，如繼續經營即斷水斷電」，嚴正呼籲非法業者切勿以身試法，也提醒房東注意出租管理，以免自身權益受損。

觀傳局表示，信義區1家整棟經營日租套房的非法業者，經多次檢舉已處怠金30萬元，但仍繼續違法經營，今年1月14日由觀傳局長余祥帶隊，聯合市府警察局、台電公司、臺北自來水處，依「發展觀光條例」及「臺北市政府觀光傳播局處理非法經營觀光旅館業旅館業或民宿行政執行作業要點」規定，依法執行斷水斷電，立即停止非法營運，展現本市府嚴打非法日租的決心。

余祥指出，臺北市一直是國際旅客最主要造訪及停留的城市，根據交通部觀光署統計有超過8成的來臺旅客都會到訪臺北，北市府採取「嚴查加輔導」雙軌並行的策略，持續強力稽查非法日租套房，裁處次數、罰鍰金額，2025年成效為全國第一；並自今年1月1日起修正法規、加重處分，針對非法日租套房，經裁處一次怠金後仍持續經營者採斷水電措施。另也設立專人專線，輔導業者合法化，已成功輔導148家非法旅宿合法化，確保旅客住宿安全與品質。

觀傳局呼籲，請屋主善盡建物所有權人責任，切勿將房屋租給非法業者，否則屆時除遭斷水斷電，也會被國稅局、建管處課以重稅或處以罰鍰。觀傳局強調，非法經營日租套房，一旦查獲將依法查辦，並和市府各單位合作，嚴正執法，絕不寬貸，讓所有到臺北的旅客享有安心安全的旅遊住宿環境。

套房 觀光

延伸閱讀

北市警局長明退休「新人選至今未拍版」 藍議員批荒唐：賴總統別只顧選舉

北市2家出現致癌黃魚 旭集、七海酒樓、遠東Café螃蟹重金屬超標

影／20歲男臉書賣金項鍊「眼睜睜被騙」 北市警拘人...已變現55萬

不是申報完就沒事！北市商業區913棟高風險建物 沒修好還要罰錢

相關新聞

北市2家出現致癌黃魚 旭集、七海酒樓、遠東Café螃蟹重金屬超標

北市衛生局把關民眾食用安全，今公布去年11月至賣場、餐廳及市場等地抽驗32件生鮮水產品的結果，其中5件不符規定，包含去年...

賈永婕登頂101後被許願「未來考慮開放售票嗎？」賈董：可以評估看看

台北101董事長賈永婕昨天曝光她登上台北101大樓最頂端、手指著避雷針的照片，勇猛的舉動讓大家封她「最瘋的董事長」。今天...

老農津貼加碼至1萬 農業部：提升晚年基本生活保障

行政院今通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」第2條、第4條及第7條修正草案，調整老年農民福利津貼發放額度及排富標...

首都機車死傷人數占20.8% 駕訓補助6500外縣市也能拿

北市機車死傷人數當中，18到24歲族群占20.8％比例高，因應機車考照制度今年9月推機車道路駕駛訓練、2027年10月試...

環團控大潭藻礁數量驟減 中油回應：環團拍錯點位、誤判

環團15日召開記者會，質疑中油三接工程導致大潭藻礁G1區柴山多杯孔珊瑚數量驟減。中油公司澄清，114年第4季觀測數據顯示...

政院拍板老農津貼調至1萬 鍾佳濱：緊盯進度確保錢盡快撥入農友戶頭

行政院拍板通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，將老農津貼由8110元調高至1萬元。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。