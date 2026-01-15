政院提老農津貼調高到1萬元 張嘉郡籲加碼到1萬2千元

現行老農津貼為新台幣8110元，行政院會今通過「老年農民福利津貼暫行條例」修法草案，調高到1萬元。國民黨立委張嘉郡今表示，考量近年物價飆漲，農民生活日益困苦，希望行政院與農業部再思考，支持朝野立委都提出的1萬2千元。

行政院長卓榮泰今在院會中表示，老農津貼相當退休農民的老年給付，為反映生活成本、考量中央政府財政能力，以及各項社會福利津貼的衡平性，老農津貼調整為每人每月1萬元，因應物價上調強化保證，新增CPI達到3%的調整機制以及寬鬆的排富標準，藉以肯定農民對糧食安全國安的貢獻與價值，落實照顧農民老年生活。

針對排富條款，張嘉郡表示，感謝農業部從善如流，參考她所提的版本，反應生活與物價水準，調整已十多年未檢討的排富門檻，業外所得門檻調高至60萬元，房產提升至1025萬元。

張嘉郡表示，老農津貼的核心目的在保障高齡農民的基本生活，但近年來物價飆漲，醫療與長照支出攀升，前年調整至8110元已不敷使用，因此將老農津貼提高至1萬2千元，這是對抗通膨之下的合理調整，確保老農能維持最基本且有尊嚴的生活水準。

張嘉郡表示，老農長年配合政府政策，支撐台灣糧食安全與農村發展，但在退休時未能有完善的退休制度，提高老農津貼，維持基本生活，這是落實政府照顧農民的承諾，也是社會的共識。

張嘉郡表示，感謝行政院體恤老農的辛苦，也希望行政院能從整體社會利益與長期農業發展的高度，重新思考並接受朝野立委提出的將老農津貼提升至每月1萬2千元。