影／2026屏東燈節 馬年小提燈「馬耀風情」底部有驚喜

農曆春節將近，2026屏東燈節1月23日正式登場，屏東縣政府傳播處今正式亮相馬年小提燈「馬耀風情」，仔細一看提燈底部藏有小驚喜。

傳播處指出，「馬耀風情」小提燈以風琴摺紙造型搭配簡約線條勾勒駿馬姿態，結合復古黃光LED設計，展現溫潤光感與馬年喜慶氛圍。

小提燈將在1月23日開幕當天下午5時在縣民公園燈區首波發放，在縣民公園燈區第一服務台，靠近3號出入口，邀請民眾把握機會。

另外，2月13日、2月14日及至2月15日上午10時至發完為止，在屏東火車站、潮州火車站、枋寮火車站、東港轉運站、水門轉運站、海口看海美術館、內埔社會福利服務中心及恆春社會福利服務中心發放。

2月19日（初三）、2月20日（初四） 及2月21日（初五）下午5時30分在縣民公園燈區、萬年溪燈區、客家燈區服務台發放；勝利星村將軍之屋下午3時發放。