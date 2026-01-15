2026屏東燈節1月23日點燈 4大主題燈區40組藝術燈飾展現城市魅力

農曆春節將至，2026屏東燈節1月23日點燈，今年規畫四大主題燈區，分別在縣民公園、萬年溪、勝利星村與內埔龍頸溪有40組藝術燈飾，展現城市獨有的夜色魅力。

屏東燈節今年第五年，年年吸引逾百萬人次，今年燈區除延續去年四大場域，萬年溪燈區將步伐跨至萬倉街台鐵橋下廊道，各具風貌燈飾，光影藝術呈現在地自然景觀與人文風情，打造兼具視覺美感與文化深度節慶氛圍。今年燈節期間萬年溪畔的百年老宅鼎昌號李宅開放戶外庭院，讓大家一探究竟。

萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，駿馬奔馳化為流動光影，象徵希望與力量。燈區沿萬年溪畔經仁愛路至萬倉街台鐵橋下廊道，融合9組燈飾、光環境等，主燈「騰光」呈現駿馬躍出水面，每半小時燈光秀，為溪畔夜景增添動感。

縣民公園燈區「天馬行空」為主題，8組燈飾與環境式光氛圍裝置。主燈「山之光」高12米、寬60米，結合屏東山林、海洋與土地紋理等地景，沉浸式劇場打造聲光展演，燈光秀每半小時演出。

勝利星村燈區以「勝利星花開」為主題，15組燈飾將勝利星村化為璀璨之星，「星」象徵光輝歲月及璀璨記憶，「花」代表歷經時代洗禮後重新綻放活力與人文魅力。燈區核心「記憶之花」設在將軍之屋外，寓意歷史與當代對話。

客家燈區以「耀動客家」為主題，12組主題燈飾如光詩行，串起客家竹藝、藍染與粄食等文化符碼，融入方口獅、竹編斗笠，映照日常文化深情。主燈「蝶舞水光」以光雕描繪瀑布飛瀉之美，象徵客家文化生生不息，平日每小時、假日半小時展演燈光秀。

屏東縣政府表示，燈節從1月23日到3月1日，開幕有自製大戲「屏東流」，邀請嘻哈天團玖壹壹、金曲歌后桑梅絹與全球巨星陳孟賢攜手在地表演團隊演出屏東故事；春節期間各燈區安排馬戲表演，開心過年。

方便民眾賞燈，規畫兩條免費接駁路線，活動期間每日行駛（除夕及初一停駛），屏東轉運站發車行經萬年溪燈區、縣民公園燈區及勝利星村燈區，15到20分鐘一班；另條屏東轉運站直達客家燈區，每30到40分鐘一班，春節期間加碼雙層巴士（除夕及初一停駛），歡迎大家搭乘大眾運輸工具前來賞燈。 勝利星村燈區的記憶之花。圖／屏東縣政府提供 勝利星村燈區星之路。圖／屏東縣政府提供 客家燈區的花馳夜合。圖／屏東縣政府提供 縣民公園燈區主燈山之光。圖／屏東縣政府提供 勝利星村燈區馬到成功。圖／屏東縣政府提供 縣民公園燈區天馬星河。圖／屏東縣政府提供 萬年溪燈區這次延伸到萬倉街，燈飾也邀請大同高中、公正國中與屏東高中美術班的學生們一起創作。圖／屏東縣政府提供 萬年溪燈區光馳。圖／屏東縣政府提供 縣民公園燈區光橋踏浪。圖／屏東縣政府提供 萬年溪燈區星塵。圖／屏東縣政府提供 客家燈區的蝶舞水光。圖／屏東縣政府提供