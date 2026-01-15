酒癮+染疫成催命符 北市聯醫最新研究曝驚人死亡風險

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市聯醫指出，全球約24億人有飲酒行為，約12.7%患有酒精使用疾患。酒精使用疾患會削弱免疫系統，進而增加感染風險。圖為示意圖。本報資料照片
台北市立聯合醫院今公布最新研究發現，酒癮患者的COVID-19感染風險是非酒癮患者的1.2倍，而且感染後的住院風險會增加1.3倍、死亡風險增加1.5倍，建議酒癮患者應被納入COVID-19防治的優先族群。

北市聯醫指出，全球約24億人有飲酒行為，約12.7%患有酒精使用疾患。酒精使用疾患會削弱免疫系統，進而增加感染風險；酒精使用疾患可能誘發血管張力素轉換酶過度表現，提升感染新冠病毒(COVID-19)的易感性。然而，目前關於酒精使用疾患與COVID-19感染風險之間的關聯性，仍缺乏充分的研究證據。

北市聯醫研究團隊為深入探討酒精使用疾患對COVID-19感染風險的影響，結合疾管署COVID-19法定傳染病通報資料及全國健保資料庫，進行一項大數據研究，研究成果「Alcohol use disorder and risk of incident COVID-19 infection: A nested case–control study in Taiwan」已於去年底刊登在國際期刊「Addiction」。

該研究第一作者、北市聯醫感染科醫師顏永豐指出，酒精使用疾患者的COVID-19感染風險為非酒精使用疾患者的1.2倍。進一步依年齡、性別及COVID-19疫苗接種狀況分層分析，結果顯示酒精使用疾患於多個次分層族群中皆與COVID-19感染風險增加相關，包括年齡大於50歲及女性族群。

顏永豐也說，即便已施打疫苗的酒精使用疾患者，仍比一般族群且打疫苗者容易感染COVID-19，顯示疫苗效力可能受到酒精使用疾患的影響而減低。研究也發現，在COVID-19感染者中，酒精使用疾患會使住院風險增加1.3倍，死亡風險增加1.5倍。

該研究通訊作者、北市聯醫松德院區一般精神科醫師郭千哲表示，酒精使用疾患與多項公共衛生重大疾病如糖尿病、癌症及心血管疾病的不良預後密切相關。該研究進一步證實，酒精使用疾患與COVID-19感染風險之間存在顯著關聯，顯示酒精使用疾患患者具有較高的感染風險。

郭千哲說，鑑於酒精使用疾患在一般族群中的盛行率高，研究結果指出，酒精使用疾患患者應被納入COVID-19防治的優先族群，並可作為未來傳染病防治策略與公共衛生決策的重要依據。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

