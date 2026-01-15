快訊

衛福部投16億加強春節醫療整備 8成獎勵金發第一線人員

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
衛福部今赴行政院會報告「115年春節醫療量能整備專案」。

農曆春節將至，衛福部今年將投入16億元落實「115年春節醫療量能整備專案」，預計推動4項策略，包括每日監測急診量能、患者分流避免急診壅塞、擴充醫療量能以及強化區域聯防；春節期間診察費與護理費100%加成，並規定8成獎勵金發予第一線工作人員。

歷年春節期間急診就醫人次約為平日的1.5至1.7倍，且以輕症病人居多，衛福部今赴行政院會報告「115年春節醫療量能整備專案」，並提出提早因應、患者分流、擴充醫療量能，以及強化區域聯防4項策略，盼達成「重症不漏接、輕症有分流、醫護有獎勵」目標。

根據衛福部規劃，未來將提早盤點各院開診情形，並自1月12日起新增監控全國急救責任醫院7項醫療量能指標，由各地方衛生局落實督導，確保即時掌握變動；鼓勵醫院於大年初一至初三開設「傳染病特別門診」，六都13處「假日輕急症中心（UCC）」春節不打烊，提供輕症民眾就醫，避免急診壅塞。

第三，春節期間診察費與護理費100%加成，並規定8成獎勵金發予第一線工作人員，感謝醫護辛勞；第四，強化區域聯防，建立區域聯防機制，及時資源調度、重症不漏接，並強化醫院內部調控機制，疏緩急診壅塞。

衛福部提醒，春節期間若有就醫需求，民眾可多利用「全民健保行動快易通」APP查詢鄰近診所或UCC中心開診資訊，將急診資源留給急重症病患；慢性病連續處方箋給藥用罄日介於春節期間者，可提前自1月31日起回診，由醫師處方給藥或預領下個月（次）用藥。

由於過去時常發生春節診察費、護理費加成出現延遲領取、醫院有其他分配的狀況，衛福部次長林靜儀指出，後續將有監督機制，若醫院未照標準發放，會有相關處理措施，相信醫療機構都很清楚，醫療人員是醫療服務的重要關鍵，若沒有人員願意參與工作，量能會開不出來，相信各機構都會配合衛福部的要求。 

林靜儀也呼籲慢性病病患能提早領藥，確保過年期間備藥充足，而近期氣溫變化大，民眾應與醫師、醫療團隊配合，控制慢性疾病。避免過年期間跑一趟醫院或診所；過年期間急診不會休息，已請診所和基層機構協助補充醫療量能，也請民眾將資源留給緊急、重症患者，並給醫療人員耐心與鼓勵。

