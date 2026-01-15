逾期8年雞排未流市面 高雄業者遭裁罰30萬元
食藥署稽查230家輸入業者登錄情形，多家業者被抓包申報不實等違規，並查獲高雄的東侯實業股份有限公司有過期8年的雞排，依法裁罰30萬元，現場已封存並銷毀。
高雄市政府衛生局今天透過新聞稿表示，去年7月31日，配合衛福部食藥署執行「114年度輸入業登錄情形查核專案」時，在東侯實業前鎮倉庫內發現逾期食品，現場逾期雞排包裝所示有效期為2017年8月28日，全數現場封存並已完成銷毀。
衛生局表示，稽查現場並未發現偽標或改標等違法事證，據查該業者銷貨對象為漁船，此批逾期食品未有流入市場相關事證；已將東侯實業列為重點稽查廠商，並持續列管嚴查。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言