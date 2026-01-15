逾期8年雞排未流市面 高雄業者遭裁罰30萬元

快訊

中央社／ 高雄15日電

食藥署稽查230家輸入業者登錄情形，多家業者被抓包申報不實等違規，並查獲高雄的東侯實業股份有限公司有過期8年的雞排，依法裁罰30萬元，現場已封存並銷毀。

高雄市政府衛生局今天透過新聞稿表示，去年7月31日，配合衛福部食藥署執行「114年度輸入業登錄情形查核專案」時，在東侯實業前鎮倉庫內發現逾期食品，現場逾期雞排包裝所示有效期為2017年8月28日，全數現場封存並已完成銷毀。

衛生局表示，稽查現場並未發現偽標或改標等違法事證，據查該業者銷貨對象為漁船，此批逾期食品未有流入市場相關事證；已將東侯實業列為重點稽查廠商，並持續列管嚴查。

衛生局 食藥署 逾期食品

