影／神明賜聖筊！71歲病人有勇氣接受新式手術 揮別脊椎雙腿痠痛
彰化縣71歲胡姓患者年輕工作時，經常揹60至80多公斤貨物，即使沈重也咬牙硬撐，未料種下病根，上了年紀腰部和下肢痠痛，復健無效，兩個多月前接受「OLIF新式微創手術」揮別近30年沈疴，近日將往前日本旅遊一圓出國夢想。
「真的脫離苦海了！」胡姓病人和妻子今帶手捧花束到彰化醫院，感謝骨科醫師陳柏辰。胡姓病人告訴醫護，術後雙腿起初有痠麻感，但第二天即可下床，第三天順利行走，痠痛感大概一個月完全消失，這種「輕鬆」感覺非言語能形容。
胡姓病人表示，年輕時仗著體力好，硬是揹起80多公斤貨物，不知脊椎已悄悄受損，近年反覆痠痛，，擔心「開脊椎」傳統手術有風險，只做復健但無效，多名朋友推薦「OLIF新式微創手術」稱效果不錯，他為求慎重到廟裡擲筊請示神明，獲聖筊後才決定手術，現在手術成功，他準備和妻子赴日旅遊，彌補因病痛錯過的風景。
彰醫骨科醫師陳柏辰表示，影像檢查發現胡姓病人的第一至第五節腰椎的椎間盤嚴重磨損退化還磨到扁平，導致脊椎側彎與滑脫，這是長年背痛、無法久站和久坐、多走路的根源。
陳柏辰說，新式脊椎微創手術（OLIF）的過程中讓患者側躺，從腰側的肌肉自然縫隙進入脊椎，清除受損椎間盤並植入高分子聚合物「斜位融合支架」，支撐力是傳統支架的3至5倍，穩固地撐開萎縮的椎間盤空間，再配合骨釘植入，成功矯治脊椎側彎，手術過程不需破壞大片骨骼與剝開肌肉，出血量極少，有效避開危險神經區域，降低神經損傷風險。
陳柏辰又說，OLIF傷口小，大幅降低術後疼痛感，病患能很快恢復生活自理，但並非每一名椎間盤滑脫和突出的病人都適合，胡姓病人同時罹患脊椎退化、側彎的疾病，醫師評估可做這種手術。
