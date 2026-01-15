快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

好到破表！台積電去年第四季EPS達19.5元優於預期、毛利率為62.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

返鄉手腳要快！春節高鐵車票16日零時開賣 加開近400班次

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣高鐵公司宣布自2月13日至2月23日展開為期11天的春節疏運計畫。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台灣高鐵公司宣布自2月13日至2月23日展開為期11天的春節疏運計畫。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

為迎接春節返鄉團圓及旅遊熱潮，台灣高鐵公司宣布自2月13日至2月23日展開為期11天的春節疏運計畫。期間將加開395班次列車，總計提供2,162班次的旅運服務，以滿足龐大的運能需求。全線車票將於1月16日（週五）凌晨零時起正式開賣，旅客可透過「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、合作便利商店，或至各車站售票窗口及自動售票機預購，建議有計畫出遊或返鄉的民眾儘早購票。

考量春節期間人潮眾多，高鐵公司呼籲搭乘對號座的旅客提早訂位並完成取票，以利到站後直接進站；若行程有變更需求，也請儘早換票以釋出座位。為鼓勵旅客避開尖峰時段，今年疏運期間特別針對離峰班次擴大優惠，共規劃617班次適用「早鳥優惠」，釋出超過8萬4千個折扣座位，均有限量5折起優惠。建議旅客購票前可先至官網查詢「熱銷車次」資訊，靈活調整行程，不僅能省荷包，也能享受更舒適順暢的旅程。

在運能調度與搭乘便利性方面，高鐵建議雙北旅客多利用南港站進出以避開人流；疏運期間各車次配置2至9節不等的自由座車廂，旅客可善用車站資訊顯示系統確認配置，或開啟手機藍牙使用「T-EX行動購票」App直接購買當日自由座車票，省去排隊時間。此外，高鐵特別規劃27班延後收班（最晚凌晨1時抵達）及2班提早發車（最早清晨5時45分發車）的列車，敬請選擇上述班次的旅客預先安排到站後的交通接駁，確保行程無縫銜接。

針對票種權益與優惠適用範圍，持定期票或回數票的旅客，若效期涵蓋2月14日至2月22日國定假日，系統將自2月23日起自動展延相對應的天數（例如原效期含春節30天者，截止日將順延）。疏運期間，高鐵仍維持「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則暫停適用。旅客可至高鐵官網查詢最新購票優惠詳情，做好萬全準備。

項目內容與注意事項
疏運期間2月13日（五）～ 2月23日（一），共11天
開賣時間1月16日（五）凌晨 00:00 起
購票管道T-EX App、網路訂票、便利商店、車站窗口及售票機
運能規劃加開 395 班次，總計提供 2,162 班次
優惠方案

  • 早鳥優惠：617班次（5折/8折/9折），逾8.4萬個座位

  • 維持適用：大學生優惠、商務車廂限量升等

  • 不適用：TGo月月Go、校外教學、指定團體

特殊班次

  • 延後收班：27班（最晚至凌晨 1:00 抵達）

  • 提早發車：2班（最早 05:45 發車）

※ 搭乘上述班次請預先安排接駁交通

定期/回數票效期含 2/14～2/22 者，自 2/23 起 自動展延相對應天數
搭乘建議

  • 雙北旅客建議由 南港站 進出避人潮

  • 自由座旅客可用 App 開藍牙購買當日車票，掃描進站

高鐵 春節 春節交通 春節返鄉

延伸閱讀

高鐵年終3.4個月！總獎金7個月創新高 史哲內部信也曝光

北宜高鐵砸4千億張景森批「別被選舉綁架」學者2舉動盼中央回心轉意

高鐵放行李氣炸！他怨乘客「一堆文盲」 苦主共鳴：乾脆收費

「由於車長滑倒…」 晚29分發車 台鐵區間車晚分廣播很特別

相關新聞

北市2家出現致癌黃魚 旭集、七海酒樓、遠東Café螃蟹重金屬超標

北市衛生局把關民眾食用安全，今公布去年11月至賣場、餐廳及市場等地抽驗32件生鮮水產品的結果，其中5件不符規定，包含去年...

賈永婕登頂101後被許願「未來考慮開放售票嗎？」賈董：可以評估看看

台北101董事長賈永婕昨天曝光她登上台北101大樓最頂端、手指著避雷針的照片，勇猛的舉動讓大家封她「最瘋的董事長」。今天...

老農津貼加碼至1萬 農業部：提升晚年基本生活保障

行政院今通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」第2條、第4條及第7條修正草案，調整老年農民福利津貼發放額度及排富標...

首都機車死傷人數占20.8% 駕訓補助6500外縣市也能拿

北市機車死傷人數當中，18到24歲族群占20.8％比例高，因應機車考照制度今年9月推機車道路駕駛訓練、2027年10月試...

環團控大潭藻礁數量驟減 中油回應：環團拍錯點位、誤判

環團15日召開記者會，質疑中油三接工程導致大潭藻礁G1區柴山多杯孔珊瑚數量驟減。中油公司澄清，114年第4季觀測數據顯示...

政院拍板老農津貼調至1萬 鍾佳濱：緊盯進度確保錢盡快撥入農友戶頭

行政院拍板通過「老年農民福利津貼暫行條例」修正草案，將老農津貼由8110元調高至1萬元。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。