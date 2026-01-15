返鄉手腳要快！春節高鐵車票16日零時開賣 加開近400班次
為迎接春節返鄉團圓及旅遊熱潮，台灣高鐵公司宣布自2月13日至2月23日展開為期11天的春節疏運計畫。期間將加開395班次列車，總計提供2,162班次的旅運服務，以滿足龐大的運能需求。全線車票將於1月16日（週五）凌晨零時起正式開賣，旅客可透過「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、合作便利商店，或至各車站售票窗口及自動售票機預購，建議有計畫出遊或返鄉的民眾儘早購票。
考量春節期間人潮眾多，高鐵公司呼籲搭乘對號座的旅客提早訂位並完成取票，以利到站後直接進站；若行程有變更需求，也請儘早換票以釋出座位。為鼓勵旅客避開尖峰時段，今年疏運期間特別針對離峰班次擴大優惠，共規劃617班次適用「早鳥優惠」，釋出超過8萬4千個折扣座位，均有限量5折起優惠。建議旅客購票前可先至官網查詢「熱銷車次」資訊，靈活調整行程，不僅能省荷包，也能享受更舒適順暢的旅程。
在運能調度與搭乘便利性方面，高鐵建議雙北旅客多利用南港站進出以避開人流；疏運期間各車次配置2至9節不等的自由座車廂，旅客可善用車站資訊顯示系統確認配置，或開啟手機藍牙使用「T-EX行動購票」App直接購買當日自由座車票，省去排隊時間。此外，高鐵特別規劃27班延後收班（最晚凌晨1時抵達）及2班提早發車（最早清晨5時45分發車）的列車，敬請選擇上述班次的旅客預先安排到站後的交通接駁，確保行程無縫銜接。
針對票種權益與優惠適用範圍，持定期票或回數票的旅客，若效期涵蓋2月14日至2月22日國定假日，系統將自2月23日起自動展延相對應的天數（例如原效期含春節30天者，截止日將順延）。疏運期間，高鐵仍維持「大學生優惠」及「商務車廂限量升等」專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「指定車次團體」及「校外教學」等專案則暫停適用。旅客可至高鐵官網查詢最新購票優惠詳情，做好萬全準備。
|項目
|內容與注意事項
|疏運期間
|2月13日（五）～ 2月23日（一），共11天
|開賣時間
|1月16日（五）凌晨 00:00 起
|購票管道
|T-EX App、網路訂票、便利商店、車站窗口及售票機
|運能規劃
|加開 395 班次，總計提供 2,162 班次
|優惠方案
|特殊班次
※ 搭乘上述班次請預先安排接駁交通
|定期/回數票
|效期含 2/14～2/22 者，自 2/23 起 自動展延相對應天數
|搭乘建議
