去年建案少…2025重大職災死亡251人、營造業減少40人
勞動部今公布2025年全產業重大職災死亡人數，去年職災死亡人數251人，較2024年減少36人。其中，營造業重大職災死亡人數105人，也比前一年減少40人，但高達6成7仍為墜落致死。
勞動部指出，2025年全產業重大職災死亡人數總計為251人，較前年的287人減少36人。其中，營造業死亡人數為105人，占42％，較前年減少40人。
職安署綜規組組長張毅斌說，主要是去年建案下降，營造業不當趕工的情況也跟著減少，再來也跟勞動部強化建築工程勞檢強度，特別針對墜落、火災等高風險危害落實與輔導有關。不過，營造業「墜落」致死比率仍高達67%、70人，且民間工程災害占比超過7成。
製造業方面，重大職災死亡人數則比前年增加7人，總計63人，占全產業25%。張毅斌說，這反映了國內中小企業在防止職災的資源及安全管理知能上的匱乏。
區分各縣市別，去年以台中市36人高居重大職災死亡之冠，張毅斌說，推測是台中民間建築工程多，不過相較而言，台中市重大職災死亡人數有比前年減少4人。台北市是六都裡面，重大職災死亡人數唯一增加的縣市，比前年多了8人，高雄市則減少17人。
勞動部表示，為持續降低職災發生，勞動部已修正「職業安全衛生法」，並同步提出「強化職場減災行動計畫」，重點包括強化工程源頭防災、加強承攬安全管理、擴展防災夥伴合作量能及導入科技防災效能。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言