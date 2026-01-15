去年建案少…2025重大職災死亡251人、營造業減少40人

勞動部今公布2025年全產業重大職災死亡人數，去年職災死亡人數251人，較2024年減少36人。其中，營造業重大職災死亡人數105人，也比前一年減少40人，但高達6成7仍為墜落致死。

勞動部指出，2025年全產業重大職災死亡人數總計為251人，較前年的287人減少36人。其中，營造業死亡人數為105人，占42％，較前年減少40人。

職安署綜規組組長張毅斌說，主要是去年建案下降，營造業不當趕工的情況也跟著減少，再來也跟勞動部強化建築工程勞檢強度，特別針對墜落、火災等高風險危害落實與輔導有關。不過，營造業「墜落」致死比率仍高達67%、70人，且民間工程災害占比超過7成。

製造業方面，重大職災死亡人數則比前年增加7人，總計63人，占全產業25%。張毅斌說，這反映了國內中小企業在防止職災的資源及安全管理知能上的匱乏。

區分各縣市別，去年以台中市36人高居重大職災死亡之冠，張毅斌說，推測是台中民間建築工程多，不過相較而言，台中市重大職災死亡人數有比前年減少4人。台北市是六都裡面，重大職災死亡人數唯一增加的縣市，比前年多了8人，高雄市則減少17人。

勞動部表示，為持續降低職災發生，勞動部已修正「職業安全衛生法」，並同步提出「強化職場減災行動計畫」，重點包括強化工程源頭防災、加強承攬安全管理、擴展防災夥伴合作量能及導入科技防災效能。