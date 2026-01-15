沉沙淤泥讓藻礁屍骨難覓 中油：與三接工程無直接關聯

藻礁公投推動聯盟今於立法院召開記者會指出，因三接港灣工程造成海流改變，漂砂沉降在藻礁上方，引發潮間帶淤泥埋覆藻礁礁體，導致殼狀珊瑚藻覆蓋率連年下降，一級保育類柴山多杯孔珊瑚面臨大量死亡。中油表示，三接動工前，G1區就已經歷全面覆沙，因此藻礁區淤泥與三接工程並無直接關聯，藻礁區的生態創傷可能和近年部分不肖業者惡意傾倒工業汙泥、重金屬廢水等有關。

中油環境保護及生態保育處副處長黃志堅指出，大潭藻礁G1區在三接動工前就已經歷全面覆沙，中油在2021年及2024年有去G1、G2潮間帶及鄰近海域進行取樣送驗，G1、G2區淤泥與三接沉箱回填材料，無論是物化特性或礦物組成都有明顯區別，因此G1、G2淤泥並非因沉箱回填所致。

黃志堅說，近年桃園沿海飽受部分不肖業者惡意傾倒高濃度工業汙泥與重金屬廢水，造成海岸環境遭受嚴重破壞與難以復原的生態創傷，因此藻礁區淤泥與三接工程並無直接關聯。

針對G1區柴山多杯孔珊瑚情況，他指出，G1區民國114年7至9月退潮水深不足，加上淤沙，確實看不到珊瑚，但第4季10至12月調查，退潮水深足夠且積沙退去，柴山多杯孔珊瑚活群株數已回升至48株，確實仍然存活，且G1區柴山多杯孔珊瑚近3年可觀測數量無明顯差異。

黃志堅另指出，大潭G1區柴山多杯孔珊瑚並未消失，2025年第3季退潮水深不足加上積沙，導致調查團隊現場看不到珊瑚，第4季狀況改善，觀察到的柴山多杯孔珊瑚活群株數已回升至48群株。此外，近3年的G1區柴山多杯孔珊瑚，同期數量比較上並無明顯差異。

環境部環境管理署副組長凃邑靜表示，環保團體今日所提到「環評法」第18條的適用，會再研商討論；海保署海洋生物保育組長洪國堯指出，近期有提醒中油必須注意工程是否造成淤沙，中油也應該分析覆沙比例增加的原因，並評估對藻礁的影響，會確保整個工程有履行環評承諾，也請中油可利用公益基金來擴大珊瑚保育。