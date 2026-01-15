藻礁公投聯盟：三接施工積沙淤泥增 G1柴山多杯孔珊瑚近6成死亡

藻礁公投推動聯盟今於立法院召開記者會指出，因三接港灣工程造成海流改變，漂砂沉降在藻礁上方，引發潮間帶淤泥埋覆藻礁礁體，導致殼狀珊瑚藻覆蓋率連年下降，一級保育類柴山多杯孔珊瑚面臨大浩劫，其中G1區疑似死亡及死亡將近6成。

藻礁公投聯盟潘忠政表示，大潭藻礁海岸受到三接建港影響，積砂與淤泥日增，並在退潮時已出現大片沙洲，大潭藻礁G1區疑似死亡及死亡高達58.5％，61株柴山多杯孔珊瑚中僅15株尚存；G2區則是32％，40株僅21株存活。

潘忠政指出，大潭藻礁造礁的殼狀珊瑚藻覆蓋率連年下降，顯示本區海岸藻礁生態系正在崩毀，絕非環評結論強調的影響不大，更非中油所宣傳的，三接興建後大潭藻礁生態更好。一級保育類柴山多杯孔珊瑚因三接工程造成長期積沙與泥埋影響，正面臨全面團滅的浩劫。保育類動物落此險境，相關單位應積極面對，承擔責任並謀補救，否則綠色執政將變「黑色執政」，而民團所呈現的資料，若相關單位存疑，邀請可在1月21日清晨乾潮前後辦理現勘驗證。

立法委員陳昭姿表示，從民團提供的現場圖片與數據來看，三接工程對環境的破壞非常嚴重，顯示政府對環境生態敏感地區開發影響根本不在意，相關單位應立即啟動搶救行動，成立公正客觀且專業的緊急應變小組。而環評過後其實有轉彎的機會，台北港就是既快速又省錢的替代方案，可惜政商禿鷹不肯罷手，決策者輕忽後果，坐失挽救的契機。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，整個藻礁生態系已遭到嚴重殘害，中油必須負起完全責任，而當年大力為藻礁外推案背書的專家學者與團體，也應該向社會道歉。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，當年經濟部信誓旦旦宣稱，三接再外推，淤沙減少有利藻礁，學者也幫政府背書，宣稱三接外推不影響藻礁生態，如今藻礁生態受到嚴重破壞，當初那些背離常識的護航言論，根本是在騙票。

藻礁行政訴訟義務律師張譽尹表示，「環評法」第18條有追蹤考核機制，經濟部應該要依法命中油提出環境影響調查報告書，環境部也應該依法命中油限期提出因應對策，如果生態被破壞的情形還是那麼嚴重，經濟部或環境部應該依法命令中油停工，對於藻礁面臨的破壞，民進黨政府要負最大的責任。

立委羅志強表示，以前擔任總統府副秘書長時，當地方為環境請命時，當時的政府還聽得到，如今的執政黨說要保護藻礁，結果上任後第一件事就是毀壞藻礁，何其悲哀。