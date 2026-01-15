AI可預測疾病機率 僅需一晚睡眠監測
AI可以從睡眠中診斷疾病！史丹佛大學開發一款名為SleepFM的人工智慧模型，其透過分析單晚睡眠數據預測未來的健康風險，並學習高達60萬小時的生理訊號，包含腦波、心率與呼吸模式。如今，這項技術能精準預測超過100種病症，甚至超越目前的醫療標準診斷。
SleepFM智慧系統
《今日科學》報導，史丹佛大學開發一套名為SleepFM的人工智慧系統，僅需透過一個晚上的睡眠數據，便能預測超過100種疾病的風險。對此，該系統利用腦波、心律、呼吸和肌肉活動等生理訊號，並結合健康數據資料庫，最終能找出潛在的疾病警示。
SleepFM類似大型語言模型，其以生理訊號為訓練對象，並被形容為學習睡眠語言的基礎模型。實驗中，研究人員讓SleepFM學會不同訊號間的互動，而訓練資料來自65000受試者和將近60萬小時的多導睡眠檢測。
結果顯示，SleepFM能準確辨識睡眠階段與睡眠呼吸中止症的嚴重程度。在疾病風險預測上，對帕金森氏症、失智症、心臟病、乳癌和攝護腺癌等預測表現突出，該模型甚至能以約80%的準確率排序個體的疾病風險。
全面健康監測
《德國之聲》報導，這項實驗首次在如此大規模的睡眠數據上應用人工智慧系統，顯示睡眠研究蘊含大量未被利用的健康資訊。然而，單一晚上的數據可能受環境或壓力影響，而預測疾病風險也可能涉及倫理問題，包括引發焦慮感或過度醫療。
未來，研究團隊可能結合穿戴式裝置蒐集數據，以提供更全面的健康監測，並捕捉更多關於日常生活與睡眠習慣的資訊。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言