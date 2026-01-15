快訊

老農津貼加碼至1萬 農業部：每年多129億 須考量40年後國民負擔

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院拍板修法，將老農津貼從現行8110元提升至1萬元，草案將送立法院審議，相關經費預計辦理追加預算。記者黃婉婷／攝影
行政院拍板修法，將老農津貼從現行8110元提升至1萬元，草案將送立法院審議，相關經費預計辦理追加預算。記者黃婉婷／攝影

行政院拍板修法，將老農津貼從現行8110元提升至1萬元，草案將送立法院審議，相關經費預計辦理追加預算。行政院指出，修法後，預計每年將多支出129億元；農業部表示，基於考量現實狀況、經濟環境及民意反應，因此選定1萬塊作為調漲目標。

行政院會今通過「老年農民福利津貼暫行條例」修法草案。行政院長卓榮泰說，為反映生活成本、考量中央政府財政能力，及各項社會福利津貼衡平性，老農津貼調整為每人每月1萬元，因應物價上調強化保證，新增CPI達到3%的調整機制以及寬鬆的排富標準。

老農津貼額度調整後，費用將由中央全額負擔，行政院預計辦理追加預算。行政院發言人李慧芝說，修法後預計每年增加支出129億元；農業部次長胡忠一說明，其中120億元是以預估投保人數計算，另因排富條款鬆綁，約有7654人能領取、約9億元，共129億元。

目前朝野立委陸續提出版本，民進黨立委主張提高至1萬2000元，國民黨團喊話加碼到1萬5000元，各界關注，政院版為何擇定1萬元作為調整額度。

胡忠一說明，調整老農津貼必須考慮政府財政、社福津貼衡平性，以及資源合理分配，若將大部分的錢都投入老農津貼，將排擠農業建設及其他相關經費，且台灣人口持續下降，必須考慮40年後的國民負擔，做出綜合考量。

胡進一步解釋，最近2年的CPI僅增加3.8%，只能從現行8110元提高到8380元，之所以增加到1萬元，是衡酌朝野版本，且2011年老農津貼是以7000元為基準，再加入增加的CPI來計算，但這項基準當時就已偏低，難以反映物價成長幅度，而加上近年CPI累計成長7%，若只計算這兩年，對農民生活會產生壓力。

他表示，基於考量現實狀況、經濟環境及民意反應，因此選定1萬塊作為調漲目標。

至於其他社福津貼調整狀況，以及是否涉及勞保條例修法，李慧芝指出，行政院去年12月20日提出勞保條例修法，立法院12日30日三讀通過，政府會付最終支付責任，確保勞保基金永續及保障勞工權益，除了老農年金之外，近期行政院也盤整所有社會福利津貼，關於國民年金及其他社會福利津貼，會在近期逐一檢討跟適時說明。

行政院 老農津貼 修法

