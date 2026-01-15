長照及社會發展署將成立 立委呼籲預算要足、責任要扛

衛福部組改，即將成立的「長期照顧及社會發展署」被視為「衛福部第一大署」，未來將同時面對約90萬名長照需求者、120萬名身心障礙者，以及進入超高齡社會後超過400萬名年長者的服務與權益保障任務。立委林月琴15日與立委賴惠員、民團在組織法修法前夕共同召開記者會呼籲。

林月琴表示，長發署未來掌管龐大的長照、老人福利與身障支持體系，資源多、預算多，責任也理應更重。過去一年，從住宿式機構補助、照服專業人力不足，到照顧者喘息服務的改善，已多次透過記者會提醒政府同一個問題：長照需求持續攀升，政府準備好了嗎？

林月琴指出，長照的本質是支持失能者、障礙者與長者在日常生活中行使權利，而非救濟與收容，只求「看起來有做事」。

在身心障礙權益方面，林月琴說，CRPD國際審查已多次明確要求台灣強化社區支持，建立足夠的個人助理制度，才能真正落實障礙者獨立自主生活。

她提到，2022年第二次國際審查在「適足生活水準與社會保障」項目中，直接點名家庭仍須自付大量與障礙服務相關費用，包括更長時數的個助服務，甚至移工照護費用，皆成為沉重負擔。

林月琴強調，制度要落實，不能只靠口號，組織編制、人力與預算都必須同步到位。她表示，長發署不只是提供福利照顧、滿足基本生存，更要積極支持服務對象活得健康、權利能發展、生活品質能拉高，這是她對長發署最深切的期待。

賴惠員指出，長發署未來將服務超過 400 萬名長者，相關預算必須「實質成長」，不能只是把分散在各單位的經費重新包裝，更要看到真金白銀投入在基層長照人力待遇上。同時，她也要求衛福部扛起責任，確保長照申請與津貼發放在組織調整過程中不中斷、不延誤。

另對長發署下設身心障礙福利組，賴惠員嚴正要求，身障、婦女及弱勢族群的權益與津貼，不能因業務龐雜而被邊緣化，「社會發展」不能只是口號，服務與窗口都必須清楚、不能縮水。

中華民國老人福利推動聯盟張淑卿秘書長指出，針對長發署的設立，整合絕非行政單位的「拼湊」，而是必須正視長期以來資源疊床架屋與大缺工造成的分配不均問題。

老盟強調，長發署應建立透明的資源整合平台，並確保原有老人福利預算不因長照業務擴張而被稀釋。核心關鍵在於，相關法條必須具體納入「高齡權益保障」與「社會參與」原則，並透過《老人福利法》的全面銜接修法，保障高齡者權益。

長期關注身障權益的中華民國身心障礙聯盟汪育儒副主任則表示，組改4存在三大關鍵風險：

其一，未滿 18 歲身障兒少的權益、培力與自我決策主管機關尚不明確，建議由兒少及家庭支持署統合主責。

其二，長照 3.0 恐過度偏向醫療照顧，應平衡投入社區生活與生活重建，並區分老化身障者與老年身障者的差異需求。

其三，跨部會協調不足，無障礙交通權責分散，復康巴士、長照交通車、通用計程車與電動輪椅乘車規範亟待整合，避免忽略身障者的多重身分與多元需求。

林月琴和與會團體共同呼籲，長發署的成立關鍵不在於組織規模有多大，而在於是否能真正解決資源重疊與人力短缺造成的不公平分配，並將CRPD精神與高齡權益保障內化為制度核心。唯有如此，這次組織調整才能成為實質進步，而非僅止於行政架構的更名。