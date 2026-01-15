卡式爐配大鍋突爆炸！金屬碎片刺進大腿…消防示警：如餐桌手榴彈

看似方便的卡式爐，若使用不當恐釀嚴重爆炸事故。經常宣導消防安全的粉專「消防員神主牌」，昨(14)日於Threads分享一起急診案例，多名年輕人因卡式爐爆炸受傷，大腿遭金屬碎片炸得皮開肉綻，起因竟是「鍋子太大」。

「消防員神主牌」指出，該起事件發生於一群朋友包棟民宿聚會，一行人準備煮火鍋時，認為原本的小鍋不夠用，改放上大型鐵鍋在卡式爐上加熱。過程中未聞到瓦斯味、也無任何異狀，卻在用餐到一半時突然瞬間爆炸，讓鐵鍋內的高溫湯汁四散、卡式爐的零件宛如彈片般射出，插進離鐵鍋最近的人的大腿裡。

「消防員神主牌」說明，這類事故並非瓦斯外洩，而是屬於「BLEVE」（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）。當鍋具或烤盤尺寸過大，大到覆蓋卡式爐的瓦斯罐上方時，爐火的輻射熱會被鍋底反射並回傳至瓦斯罐，使罐內溫度與壓力迅速升高。一旦超過瓶身耐壓極限，液態瓦斯瞬間汽化膨脹，爆炸威力之大，將變成「餐桌上的手榴彈」。

「消防員神主牌」強調，這類爆炸「幾乎沒有前兆」，不一定會聞到瓦斯味，從過熱到爆炸往往在短時間內完成，極具危險性。

事件曝光後引發網友熱議，不少人坦言過去並不知道卡式爐不能使用超過特定尺寸的鍋具。有網友指出，卡式爐外包裝其實多有標示「鍋具直徑不可超過28公分」、「禁止併排使用」，但實務上常被忽略。也有人分享經驗，曾遇到卡式爐煮到一半自動熄火，誤以為故障，實際上是過熱保護裝置啟動。

對於「韓式銅盤烤肉盤為何能使用」的疑問，「消防員神主牌」解釋，部分專用烤盤搭配的是瓦斯罐分離式設計，或使用餐廳專用設備，並非一般家用卡式爐可比。若民眾自行搭配大型烤盤或鍋具，風險極高。

「消防員神主牌」提醒，民眾使用卡式爐務必注意以下重點：

一、不使用超過原廠規定尺寸的鍋具或烤盤 二、切勿遮擋或加熱瓦斯罐 三、勿自行破壞或頂住安全裝置 四、避免長時間高火力加熱 五、優先選擇瓦斯罐與爐體分離的設計

「消防員神主牌」也呼籲，卡式爐並非「怎麼用都安全」，在錯誤的使用情境下，餐桌可能瞬間變成高風險的爆炸現場，民眾務必提高警覺，避免一時方便釀成終身遺憾。