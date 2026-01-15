北市府迎新春聯揮毫大會 蔣萬安公布親題春聯「今馬熊讚」

台北市長蔣萬安今天在市府丙午迎新春聯揮毫大會上，公布市府馬年春聯「今馬熊讚」，蔣萬安表示此次春聯手寫祝福市民每個當下都是非常讚的時光，馬上幸福、馬上順利、馬上平安。

蔣萬安說「今馬熊讚」春聯從21日起發放，民眾只要在上班時間到市府大樓1樓北區市民服務組、12區公所或各里辦公處都能領取，但數量有限發完為止。 台北市政府上午舉行丙午迎新春聯揮毫大會，出席書法老師當場揮毫，民眾歡喜排隊領免費春聯。記者林俊良／攝影 台北市長蔣萬安出席今天在市府丙午迎新春聯揮毫大會，與出席開筆貴賓和學童一同揮毫迎馬年。記者林俊良／攝影 台北市長蔣萬安與議長戴錫欽出席丙午迎新春聯揮毫大會上，與出席的書法老師合影。記者林俊良／攝影