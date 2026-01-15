政院：北宜高鐵有助中南部長途旅客需求 相關行政程序進行中

高鐵延伸宜蘭案爭議再浮上檯面，行政院前政務委員張景森、前交通部長賀陳旦等人也呼籲喊卡。行政院今天指出，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，國發會審查結論也予以支持，交通部現已按照相關意見修正，於今年1月再函報國發會，相關行政程序進行中。

據鐵道局規劃，此案自南港站經汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站（宜蘭縣中心點），往南設置1座維修機廠，全長約60.6公里。南港站預留尾軌約1公里，新建工程約59.6公里，預估期程為核定後11年完成。

對於近日再有前官員呼籲喊卡，鐵道局13日指出，此案是依法定程序審慎推動，高鐵及直鐵方案都有深入評估，最終拍板高鐵延伸宜蘭，已報請行政院審議。

行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時指出，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，經多年審慎研析，已完成可行性和綜合規劃，國發會去年12月中舉行研商會議，審議結論支持北宜高鐵計畫，交通部也按照會議結論及各單位審查意見修正，於今年1月再函報國發會，相關行政程序都在進行當中。