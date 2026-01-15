守護孩童雨天安全 標檢局教挑兒童雨鞋六原則
兒童雨鞋要怎麼選才安全？經濟部標準檢驗局提醒，市售兒童雨鞋材質與製程良莠不齊，若選購不慎，恐增加化學物質接觸風險，呼籲家長把握「六大原則」，包含選購正體中文標示、天然材質、避免過於鮮豔、避免烈日曝曬、搭配長襪穿著、勤洗手等，為孩子把關穿著安全。
標檢局指出，選購兒童雨鞋時，首先應確認商品是否有完整、清楚的正體中文標示，內容須包含製造商資訊、材質說明、使用方法及注意事項，避免購買來路不明或標示不全的產品，以降低消費風險。
在材質選擇上，標檢局建議，優先選購天然材質或較新型、穩定性高的材質，例如橡膠、矽膠或EVA塑膠，相對不易釋出有害物質。相反地，若雨鞋散發強烈塑膠味、顏色過於鮮豔或帶有螢光色系，甚至出現觸感油膩、易掉色或容易破損等情形，可能代表添加物有析出風險，家長應避免選購，已購買者也不宜繼續使用。
標檢局也提醒，新購入的雨鞋，最好先放置於通風處一段時間，讓氣味自然散去，同時避免高溫環境或烈日曝曬，以免材質劣化、加速化學物質釋出。實際穿著時，建議替孩童搭配長襪，減少皮膚與雨鞋內層的直接接觸，降低刺激或過敏風險。
此外，標檢局指出，孩童脫下雨鞋後，家長應提醒勤洗手，避免手部殘留可能附著的化學物質，再接觸食物或口鼻，從日常生活細節降低暴露風險。
標檢局強調，已持續針對市售兒童雨鞋進行抽驗，若發現品質或安全項目不符合規定，將依《消費者保護法》第10條，輔導業者限期回收或改正，必要時也會要求下架處理，家長除留意選購原則外，也可多關注政府公布的抽驗資訊，共同守護孩童在雨天活動時的健康與安全。
