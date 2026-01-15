老農津貼加碼至1萬 農業部：提升晚年基本生活保障
行政院今通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」第2條、第4條及第7條修正草案，調整老年農民福利津貼發放額度及排富標準，發放額度由現行8110元提高至1萬元，另增訂檢討機制，定期調整後2年CPI累計成長率達3%即啟動調整程序，以進一步提升其晚年基本生活保障。
農業部表示，考量近年物價持續上漲，現行老農津貼發放額度已難以充分支應基本生活所需，因此規畫將發放額度由現行每月8110元調整至1萬元，使津貼水準更貼近現行生活成本，實質照顧老年農民基本生活需求。
另依老農津貼暫行條例第4條規定，原採每4年依消費者物價指數（CPI）成長率調整1次，但因基期偏低，且調整幅度有限，難以即時反映物價波動，除直接調升額度外，另增訂額度檢討機制，於定期調整後2年CPI累計成長率達3%即啟動調整程序，以維持老年農民實質購買力，建立更具彈性與即時性的制度。
農業部表示，鑒於老農津貼自2013年實施排富規定以來，相關所得及財產門檻已逾13年未調整，與實際經濟環境及資產水準已有落差，為使制度更趨合理，因此同步檢討排富標準，將農業所得以外的個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由50萬元調整至60萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由500萬元調整至1025萬元，並明訂未來於發放額度調整時，每4年依CPI成長率及公告土地現值調幅同步檢討調整，建立與時俱進的排富機制。
同時，為落實居住正義，刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免僅因自住需求而被排除於津貼保障之外。希望透過本次修法，在制度公平與財政穩健前提下，持續合理照顧老年農民生活，強化其晚年經濟安全。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言