快訊

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

陳亭妃初選勝出喊團結 要讓賴清德2028本命區選票超過2024

聽新聞
0:00 / 0:00

老農津貼加碼至1萬 農業部：提升晚年基本生活保障

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
老農津貼示意圖。圖／聯合報系資料照片
老農津貼示意圖。圖／聯合報系資料照片

行政院今通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」第2條、第4條及第7條修正草案，調整老年農民福利津貼發放額度及排富標準，發放額度由現行8110元提高至1萬元，另增訂檢討機制，定期調整後2年CPI累計成長率達3%即啟動調整程序，以進一步提升其晚年基本生活保障。

農業部表示，考量近年物價持續上漲，現行老農津貼發放額度已難以充分支應基本生活所需，因此規畫將發放額度由現行每月8110元調整至1萬元，使津貼水準更貼近現行生活成本，實質照顧老年農民基本生活需求。

另依老農津貼暫行條例第4條規定，原採每4年依消費者物價指數（CPI）成長率調整1次，但因基期偏低，且調整幅度有限，難以即時反映物價波動，除直接調升額度外，另增訂額度檢討機制，於定期調整後2年CPI累計成長率達3%即啟動調整程序，以維持老年農民實質購買力，建立更具彈性與即時性的制度。

農業部表示，鑒於老農津貼自2013年實施排富規定以來，相關所得及財產門檻已逾13年未調整，與實際經濟環境及資產水準已有落差，為使制度更趨合理，因此同步檢討排富標準，將農業所得以外的個人綜合所得稅各類所得總額門檻，由50萬元調整至60萬元；個人所有土地及房屋財產價值門檻，由500萬元調整至1025萬元，並明訂未來於發放額度調整時，每4年依CPI成長率及公告土地現值調幅同步檢討調整，建立與時俱進的排富機制。

同時，為落實居住正義，刪除唯一自住房屋扣除額上限，避免僅因自住需求而被排除於津貼保障之外。希望透過本次修法，在制度公平與財政穩健前提下，持續合理照顧老年農民生活，強化其晚年經濟安全。

農民 成長率 老農津貼

延伸閱讀

老農津貼調升至1萬元反映物價 強化老年農民基本生活保障

卓揆拍板老農津貼加碼至1萬 排富門檻也放寬

老農津貼政院擬加碼至1萬 定期調整機制、排富門檻也放寬

土地分割價值變動 要課稅

相關新聞

北市2家出現致癌黃魚 旭集、七海酒樓、遠東Café螃蟹重金屬超標

北市衛生局把關民眾食用安全，今公布去年11月至賣場、餐廳及市場等地抽驗32件生鮮水產品的結果，其中5件不符規定，包含去年...

賈永婕登頂101後被許願「未來考慮開放售票嗎？」賈董：可以評估看看

台北101董事長賈永婕昨天曝光她登上台北101大樓最頂端、手指著避雷針的照片，勇猛的舉動讓大家封她「最瘋的董事長」。今天...

老農津貼加碼至1萬 農業部：提升晚年基本生活保障

行政院今通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」第2條、第4條及第7條修正草案，調整老年農民福利津貼發放額度及排富標...

首都機車死傷人數占20.8% 駕訓補助6500外縣市也能拿

北市機車死傷人數當中，18到24歲族群占20.8％比例高，因應機車考照制度今年9月推機車道路駕駛訓練、2027年10月試...

穿著樸素遭擋精品店外…媒體人揭「篩選客人」現場：牙醫看房也被酸

「莎莉夫人」在臉書發文指出，自己並非移工，但只要穿著樸素、身上看不出「價格」，走近精品店或標榜高端的百貨公司，就經常能感受到來自店員的無形壓迫與質疑的眼神。她並點名北部與南部百貨內的香奈兒專賣店，曾多次讓她留下不佳印象。

腸道罷工一周「無便意」 營養師傳授「順暢3部曲」打造不塞車腸道

現代人生活節奏快，一不小心就成了「腹」債累累的受害者。衛生福利部台北醫院營養科營養師朱姵穎分享，一名40歲的職場婦女長期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。