北宜高鐵挨批 政院：相關行政程序皆依規定進行中
北宜高鐵計畫，遭前政務委員張景森發文痛批同「史詩級錯誤」。對此，行政院發言人李慧芝15日指出，經過多年審慎評估後，目前已完成可行性研究及綜合規劃，目前所有相關行政程序皆依規定持續進行中。
李慧芝指出，北宜高鐵有助於強化台中、台南，以及長程旅客的運輸需求，事實上，經過多年審慎評估後，目前已完成可行性研究及綜合規劃。國發會於去年12月中旬召開相關審議會議，審議結論支持推動北宜高鐵計畫。交通部也依據該次會議結論及各單位審查意見進行修正，並已於今年1月提報國發會。
李慧芝說，目前，所有相關行政程序皆依規定持續進行中。
交通部鐵道局先前也指出，該計畫遵循法定程序審慎推動，包括高鐵及直鐵方案均已針對相關技術可行性及成本效益，進行深入評估，並經可行性研究、綜合規劃、二階環評審查，自2009年直鐵可行性研究、2019年納入高鐵方案評估，經完整綜規作業，相關程序完備、效益明確。
國發會強調，審議高鐵延伸宜蘭計畫時，並非僅檢視交通部提出的運輸效益，而是從國土空間規劃與區域發展的高度進行評估。
