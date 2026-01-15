快訊

首都機車死傷人數占20.8% 駕訓補助6500外縣市也能拿

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
明年起汽機車考照難度都將提高，其中機車部分，筆試將全面取消「是非題」。本報資料照片
明年起汽機車考照難度都將提高，其中機車部分，筆試將全面取消「是非題」。本報資料照片

北市機車死傷人數當中，18到24歲族群占20.8％比例高，因應機車考照制度今年9月推機車道路駕駛訓練、2027年10月試辦路考，北市交通局與轄內駕訓班合作推機車駕訓課程，每人最高可獲得6500元補助，且許多人從外縣市來北市上班，非市民來合作駕訓班受訓也能獲補助。

機車考照預計將於今年1月將筆試題目的是非題，全面改成選擇題，題型加難之外，同年9月推動機車道路駕駛訓練，預計2027年10月試辦機車路考。

交通局交通安全科長鄭麗淑表示，從2025年機車死傷人數統計，主要族群落在18到24歲，剛拿到機車駕照的合法年紀，占比20.8％。因此延續去年推出的計畫，分為三種適用的族群，而訓練課程也會從車輛構造教學，到最新交通法規、駕駛道德，以及防禦駕駛觀念。

她介紹，特別是機車常見事故樣態教學，像是停車再開、正確變換車道、如何使用方向燈，以及兩段式機車轉彎，更會側重於實際的道路安全駕駛部分。

鄭麗淑說，三項補助名額，分別利用去年度總參與名額推算，第一項的機車駕訓及道路安駕，補助訓練費為5200元到6500元，名額為400名。第二項的場內機車訓練為2600元，共計604名。第三項是已考到駕照的回訓，補助2400元，共計104名。

她補充，補助方案加總後，訓練費自付金額會從100元到1100元不等。同時，三項補助，不限制為台北市民，其他縣市民眾也能報名。

大台北駕訓班主任黃飛發補充，3個小時的課程裡面，2小時有實際3公里的道路訓練，會有左轉操作，相關態樣都會納入，同時也不會設計太複雜或車流量大的路線，前後也會有教練壓車。另外的1小時，則是由教練調配相關場內術科。

鄭麗淑說，根據去年資料顯見，參加駕訓班較未受訓者，違規風險降低59％、肇事風險降低36％，又與參加駕訓班及道路安全駕駛相比，違規風險降低64％，肇事風險降低51％。

