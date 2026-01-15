快訊

一帶一路再成死傷煉獄？泰國高鐵起重機砸中火車釀32死

蔣萬安「今馬熊讚」春聯來了！與最強搭擋爆笑揮毫 公布領取方式

陳亭妃初選勝出喊團結 要讓賴清德2028本命區選票超過2024

聽新聞
0:00 / 0:00

真的寫得一手好字...蔣萬安揮毫寫「氣」字秀書法功力

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今年馬年春聯親筆寫「今馬熊讚」，上午也與議長戴錫欽在市府大樓一樓揮毫，寫下「氣」字。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今年馬年春聯親筆寫「今馬熊讚」，上午也與議長戴錫欽在市府大樓一樓揮毫，寫下「氣」字。記者林麗玉／攝影

今年生肖馬年，台北市議長與中華民國書學會第三年在北市府大廳舉辦「迎新春聯揮毫大會」，蔣萬安現場秀了一手好書法寫了「氣」字，議長戴錫欽也展現書法功力寫下「駿」，與現場參與的書法家、語文書寫競賽優秀同學一同傳承書法之美新力量。

蔣萬安說，今天的揮毫大會，現場有超過50位書法家，也有從140多人中脫穎而出的10位北市國語文競賽優秀同學，一同傳承書法之美的新力量。尤其北市府大廳的「禮運大同篇」，就是出自中華民國書學會長張炳煌之手，張大師過去在每日一字寫下7千多個字，蒼勁有力的手寫下許多優美書法。

議長戴錫欽也表示，張炳煌大師20多年前就開始推動E筆書法，將傳統書法與科技與時俱進，由於今天他與蔣萬安也現場揮毫，戴也開玩笑說，「怕下面小朋友比我們寫得好太多」，不過不會尷尬，這代表書法的傳承。

會長張炳煌表示，今年活動有一個特別之處，就是希望書法從小扎根，比較少看到國小有完整書法課程，不過透過大家的積極推動，書法還是很受國民教育重視，今天邀請台北市語文競賽南北區書寫組前五名，現場揮毫書寫。希望我們的書法春節年俗文化，大家一起共享。

北市府 蔣萬安 春聯

延伸閱讀

蔣萬安同班同學投入民進黨議員初選 大安文山恐成「7搶4」競爭激烈

徐國勇轟免費營養午餐騙選票...蔣萬安用一句話狠打臉

蔣萬安屬馬！「今馬熊讚」春聯也會送黃仁勳 隱含12字祝福

台南爆長照員詐領5千萬 他勸黃偉哲：怪蔣萬安炫富先清貪腐

相關新聞

北市2家出現致癌黃魚 旭集、七海酒樓、遠東Café螃蟹重金屬超標

北市衛生局把關民眾食用安全，今公布去年11月至賣場、餐廳及市場等地抽驗32件生鮮水產品的結果，其中5件不符規定，包含去年...

賈永婕登頂101後被許願「未來考慮開放售票嗎？」賈董：可以評估看看

台北101董事長賈永婕昨天曝光她登上台北101大樓最頂端、手指著避雷針的照片，勇猛的舉動讓大家封她「最瘋的董事長」。今天...

老農津貼加碼至1萬 農業部：提升晚年基本生活保障

行政院今通過農業部擬具的「老年農民福利津貼暫行條例」第2條、第4條及第7條修正草案，調整老年農民福利津貼發放額度及排富標...

首都機車死傷人數占20.8% 駕訓補助6500外縣市也能拿

北市機車死傷人數當中，18到24歲族群占20.8％比例高，因應機車考照制度今年9月推機車道路駕駛訓練、2027年10月試...

穿著樸素遭擋精品店外…媒體人揭「篩選客人」現場：牙醫看房也被酸

「莎莉夫人」在臉書發文指出，自己並非移工，但只要穿著樸素、身上看不出「價格」，走近精品店或標榜高端的百貨公司，就經常能感受到來自店員的無形壓迫與質疑的眼神。她並點名北部與南部百貨內的香奈兒專賣店，曾多次讓她留下不佳印象。

腸道罷工一周「無便意」 營養師傳授「順暢3部曲」打造不塞車腸道

現代人生活節奏快，一不小心就成了「腹」債累累的受害者。衛生福利部台北醫院營養科營養師朱姵穎分享，一名40歲的職場婦女長期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。