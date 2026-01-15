聽新聞
0:00 / 0:00
真的寫得一手好字...蔣萬安揮毫寫「氣」字秀書法功力
今年生肖馬年，台北市議長與中華民國書學會第三年在北市府大廳舉辦「迎新春聯揮毫大會」，蔣萬安現場秀了一手好書法寫了「氣」字，議長戴錫欽也展現書法功力寫下「駿」，與現場參與的書法家、語文書寫競賽優秀同學一同傳承書法之美新力量。
蔣萬安說，今天的揮毫大會，現場有超過50位書法家，也有從140多人中脫穎而出的10位北市國語文競賽優秀同學，一同傳承書法之美的新力量。尤其北市府大廳的「禮運大同篇」，就是出自中華民國書學會長張炳煌之手，張大師過去在每日一字寫下7千多個字，蒼勁有力的手寫下許多優美書法。
議長戴錫欽也表示，張炳煌大師20多年前就開始推動E筆書法，將傳統書法與科技與時俱進，由於今天他與蔣萬安也現場揮毫，戴也開玩笑說，「怕下面小朋友比我們寫得好太多」，不過不會尷尬，這代表書法的傳承。
會長張炳煌表示，今年活動有一個特別之處，就是希望書法從小扎根，比較少看到國小有完整書法課程，不過透過大家的積極推動，書法還是很受國民教育重視，今天邀請台北市語文競賽南北區書寫組前五名，現場揮毫書寫。希望我們的書法春節年俗文化，大家一起共享。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言