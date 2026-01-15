真的寫得一手好字...蔣萬安揮毫寫「氣」字秀書法功力

今年生肖馬年，台北市議長與中華民國書學會第三年在北市府大廳舉辦「迎新春聯揮毫大會」，蔣萬安現場秀了一手好書法寫了「氣」字，議長戴錫欽也展現書法功力寫下「駿」，與現場參與的書法家、語文書寫競賽優秀同學一同傳承書法之美新力量。

蔣萬安說，今天的揮毫大會，現場有超過50位書法家，也有從140多人中脫穎而出的10位北市國語文競賽優秀同學，一同傳承書法之美的新力量。尤其北市府大廳的「禮運大同篇」，就是出自中華民國書學會長張炳煌之手，張大師過去在每日一字寫下7千多個字，蒼勁有力的手寫下許多優美書法。

議長戴錫欽也表示，張炳煌大師20多年前就開始推動E筆書法，將傳統書法與科技與時俱進，由於今天他與蔣萬安也現場揮毫，戴也開玩笑說，「怕下面小朋友比我們寫得好太多」，不過不會尷尬，這代表書法的傳承。

會長張炳煌表示，今年活動有一個特別之處，就是希望書法從小扎根，比較少看到國小有完整書法課程，不過透過大家的積極推動，書法還是很受國民教育重視，今天邀請台北市語文競賽南北區書寫組前五名，現場揮毫書寫。希望我們的書法春節年俗文化，大家一起共享。