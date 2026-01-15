北市2家出現致癌黃魚 旭集、七海酒樓、遠東Café螃蟹重金屬超標

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局今公布成德市場徐活魚海鮮的黃魚檢出不得檢出的還原型結晶紫。圖／北市衛生局提供
北市衛生局把關民眾食用安全，今公布去年11月至賣場、餐廳及市場等地抽驗32件生鮮水產品的結果，其中5件不符規定，包含去年生鮮蔬果檢驗殘留農藥不符規定的七海酒樓，以及旭集天母店、遠東Café自助餐廳、徐活魚海鮮和基河路魚攤，已要求下架違規產品。

衛生局此次抽驗32件生鮮水產品，包含6件魚類、5件貝類、16件甲殼類、5件頭足類，依產品種類檢驗動物用藥多重殘留48項、孔雀綠及結晶紫及其代謝物4項，以及重金屬鎘、鉛、甲基汞及組織胺。

其中，成德市場「徐活魚海鮮」、「基河路101號地101攤無市招魚攤」的黃魚分別檢出不得檢出的還原型結晶紫1.2 ppb及1.7 ppb，不符動物用藥殘留標準，違反食安法規定，依同法第44條第1項第2款規定應處6萬元以上2億元以下罰鍰，但因業者無法提供該產品確切來源，妨礙後續源頭追蹤查核，依法處3萬元。

3件甲殼類為「七海酒樓」的旭蟹、「旭集天母店」的冷凍旭蟹、「遠東Café自助餐廳」的三點蟹，分別檢出重金屬鎘1.5 mg/kg、0.8 mg/kg及1.1 mg/kg，超過標準0.5 mg/kg，不符食品中汙染物質及毒素衛生標準規定。  

衛生局說，3件違反食安法規定，依同法第52條第1項第2款規定應予沒入銷毀及依同法第48條第8款規定經命限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰，均已移請產品來源轄管的新北市、高雄市衛生局依權責辦理。

衛生局指出，重金屬進入人體的途徑包含食物、吸入灰塵、皮膚接觸及飲水等；水產品中重金屬的來源，主要是因為生長於受汙染的水體，水產品都可能含有微量的重金屬儒鉛、鎘及甲基汞，但也不必太擔心，均衡攝食各類水產品，不偏食特定大型魚類，即可降低重金屬攝取的風險。

至於還原型結晶紫可避免水產品遭黴菌、微生物感染，但對於人體有致癌風險，因此未准用於食用水產品，為不得檢出的動物用藥。

七海酒樓的旭蟹被北市衛生局檢出不符食品中汙染物質及毒素衛生標準。圖／北市衛生局提供
遠東Café自助餐廳的三點蟹被北市衛生局檢出不符食品中汙染物質及毒素衛生標準。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今公布基河路無市招魚攤的黃魚檢出不得檢出的還原型結晶紫。圖／北市衛生局提供
旭集天母店的冷凍旭蟹被北市衛生局檢出不符食品中汙染物質及毒素衛生標準。圖／北市衛生局提供
