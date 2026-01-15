快訊

透過沉浸式體驗思索生命意義 河床《之間》 獲XRMust Awards 五項大獎

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
由河床劇團攜手加拿大 PHI Studio 與希臘歐納西斯文化（Onassis Culture）共同製作的 XR 沉浸式劇場作品《之間》，於國際沉浸式體驗媒體 XRMust 主辦之第六屆 XRMust Awards 2025 ，在六項入圍獎項中一舉奪下五項大獎。陳又維/攝影
由河床劇團攜手加拿大 PHI Studio 與希臘歐納西斯文化（Onassis Culture）共同製作的 XR 沉浸式劇場作品《之間》，於國際沉浸式體驗媒體 XRMust 主辦之第六屆 XRMust Awards 2025 ，在六項入圍獎項中一舉奪下五項大獎。陳又維/攝影

由河床劇團攜手加拿大 PHI Studio 與希臘歐納西斯文化（Onassis Culture）共同製作的 XR 沉浸式劇場作品《之間》，於國際沉浸式體驗媒體 XRMust 主辦之第六屆 XRMust Awards奪下五項大獎，包括「最佳體驗」、「最佳敘事」、「最佳空間設計與創意」、「最佳互動及表演」以及「最佳聲音設計」，成為本屆得獎數最多的作品。頒獎典禮將於4月10日於法國巴黎舉行。

XRMust 為歐洲具指標性的沉浸式內容觀察與評論媒體，長期關注 XR、VR、沉浸式影像與場域型體驗的創作趨勢，並透過專業評論、產業分析與年度獎項評選，成為歐洲乃至全球沉浸式產業的重要參考平台。其年度 XRMust Awards 邀請全球 XR 創作者、策展人、製作人與產業工作者參與評選與投票，反映第一線專業社群對作品品質與創作企圖的共同評價。

《之間》結合了沉浸式劇場、VR、AR、動態擷取、3D 動畫與 AI 演算等多元技術，建構出跨越實體與虛擬邊界的混合實境劇場體驗，讓觀眾以身體進入敘事結構之中，重新思考複製技術、生命延續與人類存在之間的界線。導演郭文泰表示，這次的肯定對河床而言是非常大的鼓勵，所有成果都屬於整個跨國團隊——來自不同文化與專業背景的創作者，共同實現了融合劇場語彙與沉浸式科技的創作願景。

河床劇團表示，目前《之間》正積極推動新一波國際巡演計畫。郭文泰導演現正於美國紐約參與 ISPA 表演藝術年會，作品亦將於2月18日至3月29日在加拿大蒙特婁新媒體藝術中心PHI Center進行為期一個半月的演出，並持續與美國、法國、葡萄牙、韓國等地洽談後續巡演行程。

