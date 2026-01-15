護病比入法今天協商 醫院團體指為「核彈級影響」憂醫院關床民眾受害
民眾黨團提「醫療法」修法草案，將三班護病比入法，今天下午協商。由於護理人力荒未解，醫院團體對護病比入法多持反對態度，擔心入法強制要求護病比，醫院聘不到護理師，只能關床因應，損及民眾權利。專家指出，此現象對偏鄉地區民眾影響嚴重，不少偏遠地區民眾住院需求靠單一家地區醫院支持，若該院關床或因違反護病比規定被要求停業，病人恐無處可去。
醫院協會理事長李飛鵬說，目前護理人力人不足，已導致急診壅塞、醫院關閉病床，此時將護病比入法，且提高罰則，讓醫院不得不遵守，恐導致關床現象更加嚴重，無法滿足民眾住院需求，導致病人只能躺在急診等床，「受害的是民眾」。
李飛鵬指出，為保障護理人員待遇，各家醫院均全力配合衛福部相關政策，也全力為護理人員調薪，盼現行護病比獎勵先行方式，先執行一段時間，再來討論入法。
社區醫院協會理事長朱益宏說，衛福部113年訂出各層級醫院護病比，以獎勵先行方式循序推動，但截至去年10月最新數據，國內仍有7至8家醫學中心無法達標，目前護理師招募困難，護病比入法，醫院只能關床因應；另外，近期勞動部修法，因應個人臨時需求，勞工請假可以小時為計，若護理人員臨時請假，也恐導致護病比不符標準，醫院必須預備人力，會讓關床更加嚴重。
朱益宏說，部分地區醫院占床率低，護病比達標並不困難，但偏鄉地區醫院多為當地醫療主力，周邊民眾住院需求都靠單一家醫院滿足，一旦護病比入法後，醫院被迫關床，導致的後遺症恐比都市醫院更加嚴重，呼籲衛福部審慎評估對偏鄉地區影響，否則大醫院不願開設，單靠中小型醫院苦撐的偏鄉地區，若醫院屢次挨罰，甚至關門大吉，對民眾就醫權利影響甚鉅，「是核彈級影響。」
醫院團體指出，民眾黨所提法案，未與利害關係人溝通。朱益宏說，該版本草案中要求成立諮議委員會，逐年調整護病比，委員會成員卻只有專家學者及護理團體，未見醫院團體代表，且護理團體比率占2分之1，形同只能由護理團體決定，且違反法規者罰鍰高達50萬，不符比例原則，且最重可處罰停業，這恐讓住院病人無處可去「後遺症太大，應與利害團體多加協商。」
