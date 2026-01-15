寒流衝擊逼進血荒警戒線 Ｏ型血全台僅剩4.7天！年前拚庫存24萬袋

受天氣影響，全台血液庫存量陷入低迷，每逢過年前後，由於天氣寒冷導致心血管疾病等用血病患增加，加上民眾出門捐血意願降低，導致Ａ型、Ｂ型、Ｏ型三種血液庫存明顯不足；Ｏ型血全台僅剩4.7天，台中更低至3.9天，已逼近4天的血荒警戒線。血基會「捐血月」今活動開始，呼籲民眾踴躍捐血，期望1月有至少24萬袋捐血，在除夕前將血液庫存量拉到10天。

每逢年節前後，較容易發生血源短絀的狀況。農曆年節是家人團聚時刻，對國人來說是一年中最重要節日；年節假期長，出國旅遊者增加，此時天氣多變，感冒民眾增加，種種原因，使捐血人數大幅減少，需要用血的病人卻增加。春節假期長，捐血中心要儲存足夠血液庫存量才能供應醫療需求。

每年的農曆年節前一個月是為「捐血月」，藉此提醒民眾，捐血救人不能停止。血液基金會公關處長黎蕾表示，目前血液供應面臨「雙重挑戰」，除須維持日常病患所需，更須為即將到來的9天春節連假預作儲備。

按常態天數計算，全台每日用血量約7000袋，每月需求約21萬袋。為確保長假期間病患用血無虞，目標在除夕前將庫存天數從現行的7天拉高至10天以上，且應付年節的捐供平衡，因此除夕前1個月必須成功募得24萬袋血液。

針對不同血型現況，黎蕾說，Ｏ型血目前的庫存量最為危險，已處於偏低狀態；Ａ型與Ｂ型亦處於臨界點。由於紅血球效期為35天，比較沒有大問題；但血小板效期僅有5天，為維持血小板供應不中斷，春節期間各捐血中心仍會保留1至2個固定據點持續提供服務。呼籲各血型民眾可慷慨解囊，民眾可至官方網站查詢全台各捐血點於年節期間的作業時間。