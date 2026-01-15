春節9天連假 桃園清潔隊收運垃圾時間出爐

今年農曆春節連假長達9天，桃園市環保局今公布春節期間收運計畫，除2月17、18、22日三天全市停收垃圾，其他時間依地區屬性均有加班或提早收運措施，呼籲民眾預作準備，以免錯過時間撲空。

環保局指出，今年春節除了復興區，全市各區 2月15日（小年夜）依夜間原時段加班收運，16日（除夕）則提早至上午9時收運，17日至19日（初一至初三）停收，20日（初四）提早至上午9時收運，21日（初五）起恢復正常收運。復興區則於2月14、16、19和21日加班收運，其他時間停收。

環保局長顏己喨表示，因民眾大掃除關係，春節前一周垃圾量將近平日2倍，大量垃圾容易造成收運不及、民眾久候等情，對民眾和清潔隊員體力都是負擔，因此呼籲提早清掃並落實垃圾分類，以達垃圾減量與資源再利用目的。若丟棄瓦斯罐、防曬噴霧、髮膠和殺蟲劑等高壓容器，務必洩壓，以免容器因擠壓爆裂起火。

另外，民眾若有丟棄大型廢棄物（不含事業廢棄物）需求，2月11日下午5時前須向所在地清潔中隊登記，當天下午5時至2月23日上午8時之前將暫停受理登記，錯過將無法清運。 春節連假將至，桃園市環保局今公布春節期間家用垃圾收運計畫，提醒民眾留意，避免撲空。圖／桃園市環保局提供