民眾黨團提案抽出TPASS等13項新興預算 明有望付委審查

今年度總預算尚未交付立法院相關委員會審議，民眾黨團將提案抽出部分新興計畫付委審查，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫、公保生育給付差額補助及勞工保險生育給付差額補助等。民眾黨團總召黃國昌表示，有初步與國民黨團取得共識。

民眾黨立法院黨團上午舉行「預算審議天經地義，台灣民意高度支持」記者會，針對今年度中央政府總預算、軍購特別預算等議題發布民調。黃國昌說，今年度總預算至今未能付委審查，原因在於行政院拒絕依法編列預算，「行政院沒有依法編列，立法院如何依法審查。」

黃國昌也說，從賴清德總統去年11月提出軍購特別預算，民進黨立委王定宇昨天才發出會議通知，國防部長顧立雄下周將提出專案報告，絕對不是因為民眾黨的公開呼籲，「我們一直呼籲一直等，現在終於等到來報告，我相信他們心裡非常清楚。」

民眾黨團副總召張啓楷表示，賴清德總統呼籲朝野順應民意、盡速排審今年度中央政府總預算，然而根據民眾黨所做民調，「賴總統已經脫離主流民意，而且非常遙遠」，行政院應該依法補足相關預算，民眾黨團也將提案抽出部分新興計畫付委審查。

民眾黨團有條件送審13項新興計畫預算，包括TPASS行政院通勤月票執行計畫、各縣市公保生育給付差額補助、勞工保險生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計畫（強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援）、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、台灣品牌賽事精選計畫等。

另外，還有強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫、AS-365N海豚型機隊升級中程計畫、高雄屏東間東西向第2條快速公路、重點橋梁行車安全提昇計畫、智慧政府數位化精進發發展計畫（打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫）、關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫、連江縣選舉委員會辦公廳舍取得案等。

民眾黨也公布最新民調，針對賴總統宣布編列1.25兆元軍購特別預算，結果顯示49.3%同意、44.7%不支持，至於對美軍購出現屢次出現延宕，未來是否改為依照交貨進度付錢，結果也顯示73.4%支持、17.4%不支持。

針對行政院依法編足軍人加薪、提高警消退休待遇相關預算，民調結果顯示67.6%支持、18%不同意，至於在野黨要求行政院「補足軍人及警消所需之預算」再開始審查總預算，民調結果也顯示51支持、37.2%不支持。

本次民調委託精確市場研究有限公司，訪問期間為2026年1月11日至12日，訪問對象為全國22縣市年滿20歲民眾，分別採取市話與手機調查，總共取得1100份（市話780份、手機320份）有效樣本，抽樣誤差以95%信心水準下，在正負2.95%之間。