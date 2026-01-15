快訊

高保障倍數壽險成資產大戶最愛 8大態樣會被國稅局盯上

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

影／衛福部長發署上路 民團呼籲從第一線實務經驗出發

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民進黨立委林月琴（左三起）和賴惠員舉辦「衛福部最大整併：長照及社會發展署上路，誰來說清楚！」記者會。記者邱德祥／攝影
民進黨立委林月琴（左三起）和賴惠員舉辦「衛福部最大整併：長照及社會發展署上路，誰來說清楚！」記者會。記者邱德祥／攝影

政府推動衛生福利部組織調整，整合老人福利、身心障礙權益與長期照顧體系的長期照顧及社會發展署（簡稱長發署）被視為「衛福部第一大署」，未來將同時面對約90萬名長照需求者、120萬名身心障礙者，以及進入超高齡社會後超過400萬名年長者的服務與權益保障任務。立法委員林月琴今天與立法委員賴惠員、台灣活力老化推展協會、中華民國老人福利推動聯盟、中華民國家庭照願者關懷總會與中華民國身心障礙聯盟 ，在組織法修法前夕召開記者會。多個社福團體指出，組改代表的不只是資源與預算的集中，更意味著責任全面升高，政府必須從第一線實務經驗出發，正視長期存在的資源分配不均與人力不足問題，否則恐淪為「換湯不換藥」。

立法委員林月琴表示長發署未來掌管龐大的長照、老人福利與身障支持體系，資源多、預算責任也理應更重，指出過去一年，從住宿式機構補助、照服專業人力不足到照護者喘息服務的改善，已多次透過記者會提醒政府同一個問題：「長照需求持續攀升，政府準備好了嗎？」林月琴強調長照的本質是支持失能者、障礙者與長者在日常生活中行使權利，而非救濟與收容，只求顧到基本的生存所需。

身心障礙權益方面，林月琴出CRPD國際審查已多次明確要求台灣強化社區支持。建立足夠的個人助理制度，才能真正落實障礙者獨立自主生活，她提到2022年第二次國際審查在「適足生活水準與社會保障」項目中，直接點名家庭仍須自付大量與障礙服務相關費用，包括更長時數的個助服務，甚至移工照護費用，皆成為沉重負擔，林月琴強調，制度要落實，不能只靠口號，組織編制、人力與預算都必須同步到位。她表示長發署不只是提供福利照顧、滿足基本生存，更要積極支持服務對象活得健康、權利能發展、生活品質能拉高 這是她對長發署最深切的期待。

立法委員賴惠員指出，長發署未來將服務超過400萬名長者，相關預算必須「實質成長」，不能只是把分散在各單位的經費重新包裝，更要看到真金白銀投入在基層長照人力待遇上。同時，她也要求衛福部扛起責任，確保長照申請與津貼發放在組織調整過程中不中斷、不延誤。另對長發署下設身心障礙福利組她嚴正要求，身障、婦女及弱勢族群的權益與津貼，不能因業務龐雜而被邊緣化，「社會發展」不能只是口號，服務與窗口都必須清楚，不能縮水。

林月琴和與會團體共同呼籲，長發署的成立關鍵不在於組織規模有多大，而在於是否能真正解決資源重疊與人力短缺造成的不公平分配，並將CRPD精神與與高權益保障內化為制度核心，唯有如此組織調整才能成為實質進步，而非僅止於行政架構的更名。

長照 林月琴 人力

延伸閱讀

衛福部新設「長發署」攸關逾400萬人 民團憂資源與人力不足恐衝擊長照

長照3.0上路迎缺工時代 照顧不離職成關鍵課題…家總倡長期照顧安排假

立委赴陸改許可制修法在野放行付委 與白營版併案討論拒抹紅

柯文哲周五拜會藍綠立委推代理孕母 林月琴：拜會黨團較恰當

相關新聞

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

每年乖乖做抹片…她照超音波才知罹癌 婦科醫：4大檢查不可少

卵巢癌因早期幾乎沒有明顯症狀，常被稱為「寧靜的殺手」，不少患者確診時已屬中晚期。婦產科醫師蘇阿軒昨(14)日在臉書分享一起親身診療經歷，提醒女性千萬別以為「每年做子宮頸抹片就夠了」，否則恐錯失救命關鍵。

首颱洛鞍估下午生成帶來水氣 下周一起冷空氣先濕後乾低溫11度

中央氣象署預報員趙竑上午指出，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓預估最快下午發展成今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉向東...

穿著樸素遭擋精品店外…媒體人揭「篩選客人」現場：牙醫看房也被酸

「莎莉夫人」在臉書發文指出，自己並非移工，但只要穿著樸素、身上看不出「價格」，走近精品店或標榜高端的百貨公司，就經常能感受到來自店員的無形壓迫與質疑的眼神。她並點名北部與南部百貨內的香奈兒專賣店，曾多次讓她留下不佳印象。

韓團BTS甫公布高雄開唱…傳出房價上漲9倍 高市觀光局啟動稽查

韓國天團BTS預計今年11月到高雄世運主場館開唱，前天訊息揭露後引發粉絲搶訂住房，有網友在網路發文檢舉訂房平台疑似透過社...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。