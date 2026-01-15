北宜高鐵拍板 東北角鄉親陳情：給未來子孫留條後路

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
台北縣貢寮鄉（新北市貢寮區前身）前鄉長趙國棟，今天號召民眾拉布條陳情，希望中央在東北角預留設站空間，為當地子孫留一後路。記者邱瑞杰／攝影
台北縣貢寮鄉（新北市貢寮區前身）前鄉長趙國棟，今天號召民眾拉布條陳情，希望中央在東北角預留設站空間，為當地子孫留一後路。記者邱瑞杰／攝影

北宜高鐵路線定案，新北市東北角民眾組成「北宜高鐵東北角四鄉鎮促進會」，擔任會長的前貢寮鄉長趙國棟，今天號召民眾拉布條陳情，希望中央在東北角預留設站空間。趙說，他可能活不到設站，這個訴求是要為子孫留一後路。

趙國棟和同樣曾經擔任貢寮鄉長的陳世男，以及當地20多人，今天拉白布條爭取高鐵在東北角設站，布條上寫的文字為「北宜高鐵過境不留，東北角要繁榮，請給偏鄉一個機會」。

趙國棟說，希望上級單位能夠考量城鄉差距的問題，同情偏鄉因為太多年都都沒有辦法，用好的交通條件來使地方能夠均衡的發展。至於設站地點要專業判斷，政府應該可以在瑞芳、平溪、雙溪、貢寮這個區域內，找出1個地方，設不是很大的站。

趙國棟表示，高鐵現在也有站站停的班次，也有直達車。如果政府接受他們的訴求，未來時間到就有1個希望。未來幾10年的變化很大，他們的訴求只是要為未來留個空間，沒有說還沒有興建，就硬要弄1個車站。

趙國棟說，地方民眾就是要為留下1個希望給未來的子弟，有1個好的空間，跟人家齊頭式平等。同樣是新北市，板橋的畸零地1坪可以賣到300萬元，這邊才3萬元，城鄉差距太大。東北角四鄉屬於晚發展地區，要留「1個本」給我們，這樣才是真正縮小城鄉差距。

趙國棟說，現場陳情的民眾有可能活不到高鐵設站那時候，但是他們要為子孫留1條後路。貢寮的核四搞了40幾年，讓地方都沒有什麼進展，這一次有機會，高鐵真的要到宜蘭，希望留1個空間東北角，等時機到的時候「讓他成熟」，他們對後代也有1個交代。

台北縣貢寮鄉（新北市貢寮區前身）前鄉長趙國棟，今天號召民眾拉布條陳情，希望中央在東北角預留設站空間，為當地子孫留一後路。記者邱瑞杰／攝影
台北縣貢寮鄉（新北市貢寮區前身）前鄉長趙國棟，今天號召民眾拉布條陳情，希望中央在東北角預留設站空間，為當地子孫留一後路。記者邱瑞杰／攝影
台北縣貢寮鄉（新北市貢寮區前身）前鄉長趙國棟，今天號召民眾拉布條陳情，希望中央在東北角預留設站空間，為當地子孫留一後路。記者邱瑞杰／攝影
台北縣貢寮鄉（新北市貢寮區前身）前鄉長趙國棟，今天號召民眾拉布條陳情，希望中央在東北角預留設站空間，為當地子孫留一後路。記者邱瑞杰／攝影

