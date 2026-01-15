台北車站商場ROT案公開招商 預期增加租金收益

快訊

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
台北車站商場ROT案今天舉行公告招商說明會，台鐵公司資產開發處處長劉睿紘（圖）出席說明，表示將招商引資增加台鐵收益。記者許正宏／攝影
台北車站商場ROT案今天舉行公告招商說明會，台鐵公司總經理馮輝昇、資產開發處處長劉睿紘、副處長張育誌一同出席說明，表示將招商引資，打造煥然一新的首都門戶車站。

台鐵「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」自115年1月15日起公告招商，於同年3月20日截止收件。邀集民間業者共同以包含「意象再造、魅力美食、國際觀光及AI智慧」等發展主軸，打造煥然一新的台北車站，開啟城市印象新篇章，共創商機與佳績。

台北車站商場ROT案今天舉行公告招商說明會，台鐵公司總經理馮輝昇（中）、資產開發處處長劉睿紘（左）、副處長張育誌（右）一同出席說明，表示將招商引資增加台鐵收益。記者許正宏／攝影
台北車站商場ROT案今天舉行公告招商說明會，台鐵公司表示將招商引資增加台鐵收益。記者許正宏／攝影
台北車站 台鐵 總經

