快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

台北車站將有新面貌 今起公告招商契約期間15年

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
台北車站今起招商。圖／聯合報系資料照片
台北車站今起招商。圖／聯合報系資料照片

台北車站即將要有新面貌了。台鐵公司辦理「臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」，將從今起開始招商，邀集民間業者共同以包含「意象再造、魅力美食、國際觀光及AI智慧」等發展主軸，打造煥然一新的台北車站，開啟城市印象新篇章，共創商機與佳績。

台鐵公司表示，本案位處市民大道與忠孝西路的交通樞紐，交通節點包括高鐵、台鐵、台北捷運、機場捷運與國道客運，位於台北市中心西區門戶計畫的核心節點，每日超過60萬人次的流動，具高度商業發展潛力。

本案契約期間共15年，含增改建期2年8個月，其餘為營運期，投資金額不低於7.65億元，計畫範圍包括2樓及其範圍內公共空間、1樓、地下1樓，樓地板面積總計14,297.16平方公尺，約4325坪。開發權利金為6000萬元，固定權利金每年不低於1.2億元，另外還有營運權利金依營運狀況依比例收取。

台鐵公司表示，本案場域於94年依促進民間參與公共建設法規定，由當時最優申請人微風場站開發股份有限公司得標，自95年起辦理整建後營運，歷經續約，契約將於本（115）年7月24日屆期，營運期間除針對場域空間改造，亦引進各式各樣的餐飲美食、伴手禮等服務，改變了臺北車站整體氛圍，帶給了民眾不同與以往的車站印象外，亦提升台鐵公司車站旅運服務品質及附屬事業租金收入。

於有哪些業者有意願投標？台鐵公司表示，暫不方便透露業者名稱，但目前有意願者都是很大型的百貨業、超商業，甚至有些是已在台鐵其他場站經營業者，大家都非常積極備標。

台鐵公司表示，本案自115年1月15日(四)起公告招商，於同年3月20日(五)下午5時截止收件。

本案招商計畫以「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境及AI智慧」為8大發展主軸，以車站長期發展為願景，除意象煥然一新，更期待定位結合中英日韓等多語指標、國際化服務體驗，在地美食、品牌文化的展現，以及臺灣觀光行銷、親子休憩、藝文共享公益空間、永續發展(SDGs)等，形塑友善、開放且具國際視野的公共環境，使旅客、民眾與國際訪客皆能透過本案場座落的臺北車站，更深入的認識臺灣，連結世界。

如欲了解更多招商資訊，可至財政部促參司官網免費下載本案招商文件。台鐵公司預計20日辦理招商說明會，說明會詳情請至官網查詢，歡邀各界踴躍報名參與。

台鐵 美食 機場捷運

延伸閱讀

大阪難波這樣住就對了！心齋橋、道頓堀走路輕鬆到

百年美食天津「狗不理」英文名叫Go Believe 網友讚：神翻譯

陳美鳳讚他「暖心三寶爸」！曬蔣萬安穿圍裙燉雞湯 成品口味評價曝光

愛四路夜市部分攤商占行穿線引爭議 基市將會勘

相關新聞

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

每年乖乖做抹片…她照超音波才知罹癌 婦科醫：4大檢查不可少

卵巢癌因早期幾乎沒有明顯症狀，常被稱為「寧靜的殺手」，不少患者確診時已屬中晚期。婦產科醫師蘇阿軒昨(14)日在臉書分享一起親身診療經歷，提醒女性千萬別以為「每年做子宮頸抹片就夠了」，否則恐錯失救命關鍵。

首颱洛鞍估下午生成帶來水氣 下周一起冷空氣先濕後乾低溫11度

中央氣象署預報員趙竑上午指出，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓預估最快下午發展成今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉向東...

穿著樸素遭擋精品店外…媒體人揭「篩選客人」現場：牙醫看房也被酸

「莎莉夫人」在臉書發文指出，自己並非移工，但只要穿著樸素、身上看不出「價格」，走近精品店或標榜高端的百貨公司，就經常能感受到來自店員的無形壓迫與質疑的眼神。她並點名北部與南部百貨內的香奈兒專賣店，曾多次讓她留下不佳印象。

韓團BTS甫公布高雄開唱…傳出房價上漲9倍 高市觀光局啟動稽查

韓國天團BTS預計今年11月到高雄世運主場館開唱，前天訊息揭露後引發粉絲搶訂住房，有網友在網路發文檢舉訂房平台疑似透過社...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。