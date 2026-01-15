台北車站將有新面貌 今起公告招商契約期間15年

台北車站即將要有新面貌了。台鐵公司辦理「臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」，將從今起開始招商，邀集民間業者共同以包含「意象再造、魅力美食、國際觀光及AI智慧」等發展主軸，打造煥然一新的台北車站，開啟城市印象新篇章，共創商機與佳績。

台鐵公司表示，本案位處市民大道與忠孝西路的交通樞紐，交通節點包括高鐵、台鐵、台北捷運、機場捷運與國道客運，位於台北市中心西區門戶計畫的核心節點，每日超過60萬人次的流動，具高度商業發展潛力。

本案契約期間共15年，含增改建期2年8個月，其餘為營運期，投資金額不低於7.65億元，計畫範圍包括2樓及其範圍內公共空間、1樓、地下1樓，樓地板面積總計14,297.16平方公尺，約4325坪。開發權利金為6000萬元，固定權利金每年不低於1.2億元，另外還有營運權利金依營運狀況依比例收取。

台鐵公司表示，本案場域於94年依促進民間參與公共建設法規定，由當時最優申請人微風場站開發股份有限公司得標，自95年起辦理整建後營運，歷經續約，契約將於本（115）年7月24日屆期，營運期間除針對場域空間改造，亦引進各式各樣的餐飲美食、伴手禮等服務，改變了臺北車站整體氛圍，帶給了民眾不同與以往的車站印象外，亦提升台鐵公司車站旅運服務品質及附屬事業租金收入。

於有哪些業者有意願投標？台鐵公司表示，暫不方便透露業者名稱，但目前有意願者都是很大型的百貨業、超商業，甚至有些是已在台鐵其他場站經營業者，大家都非常積極備標。

台鐵公司表示，本案自115年1月15日(四)起公告招商，於同年3月20日(五)下午5時截止收件。

本案招商計畫以「意象再造、魅力美食、魅力購物、國際友善、國際觀光、公益空間、安全環境及AI智慧」為8大發展主軸，以車站長期發展為願景，除意象煥然一新，更期待定位結合中英日韓等多語指標、國際化服務體驗，在地美食、品牌文化的展現，以及臺灣觀光行銷、親子休憩、藝文共享公益空間、永續發展(SDGs)等，形塑友善、開放且具國際視野的公共環境，使旅客、民眾與國際訪客皆能透過本案場座落的臺北車站，更深入的認識臺灣，連結世界。

如欲了解更多招商資訊，可至財政部促參司官網免費下載本案招商文件。台鐵公司預計20日辦理招商說明會，說明會詳情請至官網查詢，歡邀各界踴躍報名參與。