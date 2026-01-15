一片雞排的油有滿滿三湯匙 營養師教「這招」吃雞排可減油60％

快訊

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
一塊雞排至少有三湯匙的油脂，若想要減油，建議去皮吃，可減油達60％。雞排示意圖。圖／AI生成
一塊雞排至少有三湯匙的油脂，若想要減油，建議去皮吃，可減油達60％。雞排示意圖。圖／AI生成

氣象署指出，20日起受強烈大陸冷氣團南下影響，全台有感降溫。天冷，身體為了維持體溫，更容易消耗熱量、感到飢餓，促使人們想吃高油、高糖食物，有民眾連續多日吃了鹽酥雞、雞排，出現滿滿罪惡感。營養師指出，一片雞排熱量近1000大卡，若想吃雞排又想吃得營養，建議可採一步驟，幫助減油、搶救健康。

雞排屬於高油、高鈉、高熱量的「高風險食物」，長期食用恐增加血管硬化、罹癌、囤積脂肪、腎臟疾病等風險，林口長庚醫院臨床營養師黃湘表示，一片炸雞排大約含有三湯匙油，這個湯匙是指外食常見的白色免洗湯匙，而一塊東坡肉大約有兩湯匙的油、一條大香腸則有一湯匙，雞排絕對是含油量最高的危險食物。

不過，高油、高鹽的食物，色香味俱全，在身體不斷呼喊需要熱量時，常難以抵擋誘惑。黃湘表示，如果真的要吃雞排，又擔心吃完後有罪惡感，建議可以採取一方式，只吃含皮雞排三口，再把皮去除，後續只吃雞肉，雖然雞排外皮是雞排的靈魂，但去皮後，至少能擋掉六成以上的油脂。

其餘高油的高風險食物，如香腸、東坡肉。黃湘表示，香腸建議切片吃，只吃幾片，最好可以搭配新鮮蔬菜食用；東坡肉則建議去掉一半的肥肉，只吃一到兩塊，降低油脂攝取量。

黃湘表示，台灣進入超高齡社會，慢性疾病人數也會愈來愈多，保護心血管、降低中風或心肌梗塞，建議民眾飲食一定要多加控制，香又好吃的東西，適度，淺嚐即可。

