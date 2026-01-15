打了瘦瘦針…空腹10小時照樣滿胃 醫師揭麻醉室驚魂

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
減重針劑非小事，聖馬爾定醫院內科部主任羅清池提醒麻醉前一定要說清楚。圖／聖馬爾定醫院提供
減重針劑非小事，聖馬爾定醫院內科部主任羅清池提醒麻醉前一定要說清楚。圖／聖馬爾定醫院提供

俗稱「瘦瘦針」的 GLP-1 類減重針劑近年盛行，卻潛藏麻醉風險。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池表示，這類藥物會延緩胃排空，即使已空腹超過10小時，胃內仍可能殘留食物，若進入麻醉或深度鎮靜，恐增加嗆食與吸入性肺炎風險，民眾務必在術前主動告知用藥史。

近年不少民眾透過施打 GLP-1 類藥物控制體重與血糖，但醫界提醒，這類藥物雖具療效，卻非毫無風險，特別是在接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，若未妥善評估，可能提高嚴重併發症機率。

聖馬爾定醫院近日在臨床照護中接連遇到3名病人，皆依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化食物，甚至堆積到幽門口，差點造成阻塞。所幸麻醉科醫師在術前詳細詢問病史，得知病人有施打「瘦瘦針」，即時提高警覺並調整處置，才避免嗆食意外。

羅清池表示，GLP-1 類藥物的作用之一，是刻意放慢胃排空速度，延長飽足感，這正是幫助減重的關鍵，但也使部分病人即使長時間未進食，胃部仍可能「未清空」。對這類族群而言，單純以禁食時間評估麻醉風險，可能不足以反映實際狀況，應列為麻醉風險評估的特殊族群。

他說，進入全身或深度鎮靜麻醉後，保護呼吸道的吞嚥與咳嗽反射會暫時消失，若胃內容物逆流，極可能嗆入氣管，引發吸入性肺炎，不僅增加住院天數，嚴重時甚至危及生命，對高齡或慢性病患者尤其危險。

醫師呼籲，瘦瘦針並非不能使用，而是要「用得安全、說得清楚」。不論手術、內視鏡或任何需麻醉的處置，民眾務必在術前主動告知醫師與麻醉團隊用藥史，讓醫療團隊完整評估，才能降低風險、確保醫療安全。

空腹10小時胃仍有食物，醫院連遇案例揭瘦瘦針麻醉潛藏嗆食風險。圖／聖馬爾定醫院提供
空腹10小時胃仍有食物，醫院連遇案例揭瘦瘦針麻醉潛藏嗆食風險。圖／聖馬爾定醫院提供
減重針劑非小事，聖馬爾定醫師羅清池提醒麻醉前一定要說清楚。圖／聖馬爾定醫院提供
減重針劑非小事，聖馬爾定醫師羅清池提醒麻醉前一定要說清楚。圖／聖馬爾定醫院提供

風險 醫師 病人 減肥

相關新聞

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

每年乖乖做抹片…她照超音波才知罹癌 婦科醫：4大檢查不可少

卵巢癌因早期幾乎沒有明顯症狀，常被稱為「寧靜的殺手」，不少患者確診時已屬中晚期。婦產科醫師蘇阿軒昨(14)日在臉書分享一起親身診療經歷，提醒女性千萬別以為「每年做子宮頸抹片就夠了」，否則恐錯失救命關鍵。

首颱洛鞍估下午生成帶來水氣 下周一起冷空氣先濕後乾低溫11度

中央氣象署預報員趙竑上午指出，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓預估最快下午發展成今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉向東...

穿著樸素遭擋精品店外…媒體人揭「篩選客人」現場：牙醫看房也被酸

「莎莉夫人」在臉書發文指出，自己並非移工，但只要穿著樸素、身上看不出「價格」，走近精品店或標榜高端的百貨公司，就經常能感受到來自店員的無形壓迫與質疑的眼神。她並點名北部與南部百貨內的香奈兒專賣店，曾多次讓她留下不佳印象。

韓團BTS甫公布高雄開唱…傳出房價上漲9倍 高市觀光局啟動稽查

韓國天團BTS預計今年11月到高雄世運主場館開唱，前天訊息揭露後引發粉絲搶訂住房，有網友在網路發文檢舉訂房平台疑似透過社...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

