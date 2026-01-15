打了瘦瘦針…空腹10小時照樣滿胃 醫師揭麻醉室驚魂

俗稱「瘦瘦針」的 GLP-1 類減重針劑近年盛行，卻潛藏麻醉風險。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池表示，這類藥物會延緩胃排空，即使已空腹超過10小時，胃內仍可能殘留食物，若進入麻醉或深度鎮靜，恐增加嗆食與吸入性肺炎風險，民眾務必在術前主動告知用藥史。

近年不少民眾透過施打 GLP-1 類藥物控制體重與血糖，但醫界提醒，這類藥物雖具療效，卻非毫無風險，特別是在接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，若未妥善評估，可能提高嚴重併發症機率。

聖馬爾定醫院近日在臨床照護中接連遇到3名病人，皆依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化食物，甚至堆積到幽門口，差點造成阻塞。所幸麻醉科醫師在術前詳細詢問病史，得知病人有施打「瘦瘦針」，即時提高警覺並調整處置，才避免嗆食意外。

羅清池表示，GLP-1 類藥物的作用之一，是刻意放慢胃排空速度，延長飽足感，這正是幫助減重的關鍵，但也使部分病人即使長時間未進食，胃部仍可能「未清空」。對這類族群而言，單純以禁食時間評估麻醉風險，可能不足以反映實際狀況，應列為麻醉風險評估的特殊族群。

他說，進入全身或深度鎮靜麻醉後，保護呼吸道的吞嚥與咳嗽反射會暫時消失，若胃內容物逆流，極可能嗆入氣管，引發吸入性肺炎，不僅增加住院天數，嚴重時甚至危及生命，對高齡或慢性病患者尤其危險。

醫師呼籲，瘦瘦針並非不能使用，而是要「用得安全、說得清楚」。不論手術、內視鏡或任何需麻醉的處置，民眾務必在術前主動告知醫師與麻醉團隊用藥史，讓醫療團隊完整評估，才能降低風險、確保醫療安全。 空腹10小時胃仍有食物，醫院連遇案例揭瘦瘦針麻醉潛藏嗆食風險。圖／聖馬爾定醫院提供 減重針劑非小事，聖馬爾定醫師羅清池提醒麻醉前一定要說清楚。圖／聖馬爾定醫院提供