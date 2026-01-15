快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

止痛藥別亂吃！這些NG行為千萬不可做 小心潛在風險

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
止痛藥依成分不同，適用族群與注意事項也有所差異，若未正確使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。圖／台北慈濟醫院提供
止痛藥依成分不同，適用族群與注意事項也有所差異，若未正確使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。圖／台北慈濟醫院提供

據統計，在健保藥物使用的前5名中，市面常見的止痛藥就占2名，每年約1500萬人使用。許多民眾身體不適，常選擇吃止痛藥緩解疼痛，但藥師提醒，民眾吃吃痛藥前應向醫師或藥師諮詢，若未依正確方式使用，不僅無法解決疼痛，更會健康造成潛在風險

台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇表示，臨床常見止痛藥相關問題，多半來自過量使用，如孩童吃止痛藥時，有家長因擔心藥效不足在短時間內讓小孩重複服用止痛藥，也有民眾未留意藥物起效所需時間，為求快速止痛自行增加劑量，這些都可能導致身體負擔增加，甚至引發急性傷害。

王平宇說，止痛藥濫用不僅限於服用過量，凡是未依醫囑服用或非醫療目的使用，都屬不當用藥行為，常見情況包括疼痛未發生時，以預防或放鬆為目的服用止痛藥，或依賴坊間或國外成藥及服用來源不明的藥物，此外，有些人會將止痛藥與酒精併用、自行剝半或磨粉服用，也有同時服用具止痛成分的感冒藥後服用止痛藥，使單一成分累積過量或與抗凝血藥物同時使用。

「止痛藥依成分不同，適用族群與注意事項亦有所差異」王平宇說，市面常見止痛藥多為乙醯胺酚類及非類固醇消炎止痛藥，乙醯胺酚類止痛藥需經肝臟代謝，不適用嚴重肝臟疾病患者。非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）則不建議有消化性潰瘍病史、慢性腎臟病或部分心血管疾病的患者使用，孕婦亦應避免自行服用，以免增加胃出血、腎功能惡化或血栓風險，導致疼痛問題更加複雜。

藥師提醒，特定成分止痛藥若使用不當，除導致急性腎臟損傷、腸胃道出血等問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮情形，需在醫師與藥師專業監控下逐步調整用藥劑量，降低戒斷症狀風險，若因長期病理疼痛導致的止痛藥依賴，建議採物理治療、心理諮商或其他非藥物療法協助改善疼痛。

藥師 風險 依賴

延伸閱讀

一票人冬天遊日本就頭痛 過來人曝原因：不要穿發熱衣

腰痛愈來愈嚴重，吃止痛藥也沒用！脊椎退化嚴重須動手術

最傷腎的成藥很多人常常在吃！醫揭如何服用藥物才能延長腎臟壽命

止痛藥救不了！ 她退休後頻頻腰痛 檢查竟發現「椎間盤幾乎消失」

相關新聞

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

每年乖乖做抹片…她照超音波才知罹癌 婦科醫：4大檢查不可少

卵巢癌因早期幾乎沒有明顯症狀，常被稱為「寧靜的殺手」，不少患者確診時已屬中晚期。婦產科醫師蘇阿軒昨(14)日在臉書分享一起親身診療經歷，提醒女性千萬別以為「每年做子宮頸抹片就夠了」，否則恐錯失救命關鍵。

首颱洛鞍估下午生成帶來水氣 下周一起冷空氣先濕後乾低溫11度

中央氣象署預報員趙竑上午指出，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓預估最快下午發展成今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉向東...

穿著樸素遭擋精品店外…媒體人揭「篩選客人」現場：牙醫看房也被酸

「莎莉夫人」在臉書發文指出，自己並非移工，但只要穿著樸素、身上看不出「價格」，走近精品店或標榜高端的百貨公司，就經常能感受到來自店員的無形壓迫與質疑的眼神。她並點名北部與南部百貨內的香奈兒專賣店，曾多次讓她留下不佳印象。

韓團BTS甫公布高雄開唱…傳出房價上漲9倍 高市觀光局啟動稽查

韓國天團BTS預計今年11月到高雄世運主場館開唱，前天訊息揭露後引發粉絲搶訂住房，有網友在網路發文檢舉訂房平台疑似透過社...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。