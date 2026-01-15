止痛藥別亂吃！這些NG行為千萬不可做 小心潛在風險

據統計，在健保藥物使用的前5名中，市面常見的止痛藥就占2名，每年約1500萬人使用。許多民眾身體不適，常選擇吃止痛藥緩解疼痛，但藥師提醒，民眾吃吃痛藥前應向醫師或藥師諮詢，若未依正確方式使用，不僅無法解決疼痛，更會健康造成潛在風險。

台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇表示，臨床常見止痛藥相關問題，多半來自過量使用，如孩童吃止痛藥時，有家長因擔心藥效不足在短時間內讓小孩重複服用止痛藥，也有民眾未留意藥物起效所需時間，為求快速止痛自行增加劑量，這些都可能導致身體負擔增加，甚至引發急性傷害。

王平宇說，止痛藥濫用不僅限於服用過量，凡是未依醫囑服用或非醫療目的使用，都屬不當用藥行為，常見情況包括疼痛未發生時，以預防或放鬆為目的服用止痛藥，或依賴坊間或國外成藥及服用來源不明的藥物，此外，有些人會將止痛藥與酒精併用、自行剝半或磨粉服用，也有同時服用具止痛成分的感冒藥後服用止痛藥，使單一成分累積過量或與抗凝血藥物同時使用。

「止痛藥依成分不同，適用族群與注意事項亦有所差異」王平宇說，市面常見止痛藥多為乙醯胺酚類及非類固醇消炎止痛藥，乙醯胺酚類止痛藥需經肝臟代謝，不適用嚴重肝臟疾病患者。非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）則不建議有消化性潰瘍病史、慢性腎臟病或部分心血管疾病的患者使用，孕婦亦應避免自行服用，以免增加胃出血、腎功能惡化或血栓風險，導致疼痛問題更加複雜。

藥師提醒，特定成分止痛藥若使用不當，除導致急性腎臟損傷、腸胃道出血等問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮情形，需在醫師與藥師專業監控下逐步調整用藥劑量，降低戒斷症狀風險，若因長期病理疼痛導致的止痛藥依賴，建議採物理治療、心理諮商或其他非藥物療法協助改善疼痛。