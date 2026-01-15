快訊

民眾黨團提護病比入法逕付二讀 護理界支持：不入法將付更大代價

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，護病比入法為護理界共識，全聯會支持立法，「但在立法之餘，政府、醫療機構相關團體應設法將人力補足，留任政策先行」本報資料照片。
護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說,護病比入法為護理界共識,全聯會支持立法,「但在立法之餘,政府、醫療機構相關團體應設法將人力補足,留任政策先行」本報資料照片。

新冠疫情後護理人力缺口漸增，護理界訴求三班護病比入法，衛福部曾承諾2026年完成立法，卻未見遲遲未見實質進度。民眾黨團搶先提出「醫療法」修法草案將護病比入法，草案逕付二讀，今天下午黨團協商。護理師護士公會全聯會表態，「支持並堅定推動三班戶護病比入法」，保障病人安全並留住護理人力，讓人力不足不再是常態。

現行醫療法醫療機構設置標準，有全日護病比規定，但未明定白班、小夜班、大夜班護病比比率，難以反映臨床實況。民眾黨提案版本，將三班護病比入法，並要求衛福部設置諮詢委員會定期檢討護病比數字，對於不符合標準醫療機構，也加重罰則，最重可要求停業。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，護病比入法為護理界共識，全聯會支持立法，「但在立法之餘，政府、醫療機構相關團體應設法將人力補足，留任政策先行」，否則法規上路後，護理人力未改善，醫院為符合護病比標準，恐關閉病床因應，影響民眾就醫權利，並非護理界樂見，呼籲立法與行政部門，提出留得住護理人員、顧得了病人安全的配套政策。

 醫療機構經營者多質疑護病比入法，認為此舉無法解決人力困境。陳麗琴強調，改善護理薪資、落實工時管理、兼顧職涯發展，為護理人員留任第一線的關鍵，把配套措施做得完整，也可減少外界反對護病比入法聲浪，醫界要求保障健保點值每點0.95元以上，衛福部提出相應政策後，目前各健保分區點值均達標，醫院收入提高，應提高護理人員薪資待遇，強化留任措施。

針對護病比是否滾動調整，各界看法不一。陳麗琴表示，全聯會感謝黨團推動護病比入法，護理界與醫院經營者、衛福部歷經長久討論，訂出現行護病比數字為醫學中心白班1比6、小夜1比9、大夜1比11；區域醫院白班1比7、小夜1比11、大夜1比13；地區醫院白班1比10、小夜1比13、大夜1比15，建議可先將現行護病比數字入法。

護理師公會全聯會強調， 三班護病比必須入法， 從「平均值管理」走向「實際班別管理」，真正保障病人安全，也留住護理人力，若不入法，等於把風險留給病人，恐讓人力不足會被視為「常態」， 病人安全只能靠第一線硬撐 ，在高齡社會下，住院與重症需求只會增加，「今天不建立安全底線，明天只會付出更大的代價。」

