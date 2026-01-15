全球最熱3年就是最近3年 鄭明典：增幅顯著高於過去

快訊

中央社／ 台北15日電
高溫示意圖。圖／AI生成
前氣象局長鄭明典表示，全球最熱3年就是最近3年，而近期增溫主要來自海洋暖化，增溫幅度顯著高於過去所有紀錄；他說，最近國際上對全球暖化的預期更趨悲觀。

根據歐盟「哥白尼氣候變化服務」（CopernicusClimate Change Service）與位於加州的非營利研究機構「伯克萊地球」（Berkeley Earth）表示，過去11年是氣象有紀錄以來最熱的11年，2024年高居第1，2023年位居第2，2025年全球創下有紀錄以來第3高溫年份。

鄭明典今天在臉書（Facebook）揭示，重點在於最熱的3年就是最近的3年，而且增溫幅度顯著高於過去所有紀錄。

鄭明典分析增溫特徵，近期增溫主要來自海洋暖化，海洋有很大熱容量，海洋一向被視為穩定地球氣候最重要的因子，一旦海洋熱起來，大氣就很難在短時間內降溫。

鄭明典表示，因為海洋升溫不只是海表面，很深層的海洋也都觀測到升溫現象，最近國際上對全球暖化的預期更趨悲觀。

哥白尼氣候變化服務表示，2025年全球氣溫較工業化前水準上升攝氏1.47度，僅比2023年低一點，2024年則達到1.6度。

哥白尼氣候變化服務說明，南極在2025年經歷有紀錄以來最暖的1年，北極則創下史上第2高溫。

中央氣象署之前在「報氣候－中央氣象署」臉書中說明，海洋擁有極高「熱容量」，是全球氣候系統中最大的熱能儲存庫；地球表面約70%是海洋，這含有約97%地表水的海洋，能夠吸收大量熱量，海洋溫度卻只有些微變化，並能在長時間內緩慢釋放熱能，這種「緩衝」能力，讓海洋成為調節地球氣候的關鍵角色。

