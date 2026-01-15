全球最熱3年就是最近3年 鄭明典：增幅顯著高於過去
前氣象局長鄭明典表示，全球最熱3年就是最近3年，而近期增溫主要來自海洋暖化，增溫幅度顯著高於過去所有紀錄；他說，最近國際上對全球暖化的預期更趨悲觀。
根據歐盟「哥白尼氣候變化服務」（CopernicusClimate Change Service）與位於加州的非營利研究機構「伯克萊地球」（Berkeley Earth）表示，過去11年是氣象有紀錄以來最熱的11年，2024年高居第1，2023年位居第2，2025年全球創下有紀錄以來第3高溫年份。
鄭明典今天在臉書（Facebook）揭示，重點在於最熱的3年就是最近的3年，而且增溫幅度顯著高於過去所有紀錄。
鄭明典分析增溫特徵，近期增溫主要來自海洋暖化，海洋有很大熱容量，海洋一向被視為穩定地球氣候最重要的因子，一旦海洋熱起來，大氣就很難在短時間內降溫。
鄭明典表示，因為海洋升溫不只是海表面，很深層的海洋也都觀測到升溫現象，最近國際上對全球暖化的預期更趨悲觀。
哥白尼氣候變化服務表示，2025年全球氣溫較工業化前水準上升攝氏1.47度，僅比2023年低一點，2024年則達到1.6度。
哥白尼氣候變化服務說明，南極在2025年經歷有紀錄以來最暖的1年，北極則創下史上第2高溫。
中央氣象署之前在「報氣候－中央氣象署」臉書中說明，海洋擁有極高「熱容量」，是全球氣候系統中最大的熱能儲存庫；地球表面約70%是海洋，這含有約97%地表水的海洋，能夠吸收大量熱量，海洋溫度卻只有些微變化，並能在長時間內緩慢釋放熱能，這種「緩衝」能力，讓海洋成為調節地球氣候的關鍵角色。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言