加強防範肺炎鏈球菌 長者改打單劑新款疫苗

國內侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）病例去年創下5年新高，長者肺炎鏈球菌疫苗今天起分2階段改接種1劑式的新款疫苗。疫苗接種策略改變原因、效果，中央社整理一次看。

Q. 國內侵襲性肺炎鏈球菌感染症疫情為什麼創新高？

衛生福利部疾病管制署統計，去年國內累計347例侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）確定病例，為2021年以來新高，其中36例死亡；確定病例中以65歲以上民眾約占4成為多。

林口長庚紀念醫院副院長、台灣兒童感染症醫學會理事長邱政洵日前說明，幾年前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，全世界呼吸道侵襲性感染都減少，但在疫後又出現明顯增加情況，也就是所謂「免疫負債」。

Q. 肺炎鏈球菌是甚麼？

根據衛生福利部疾病管制署資料，肺炎為國人10大死因第3位，肺炎鏈球菌是常見的致病菌之一。

研究資料顯示，接種肺炎鏈球菌疫苗可以有效降低感染後併發如肺炎、敗血症、腦膜炎等嚴重併發症風險，對中重症保護力高達75%。

Q. 符合肺炎鏈球菌疫苗接種資格的成人有哪些？

疾管署說明，成人公費肺鏈疫苗對象共3類，包含65歲（含）以上長者、55至64歲原住民，及19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象。

高風險對象定義，疾管署指出，包含脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、「一年內」接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者。

Q. 分哪2階段接種？

疾管署說明，成人公費接種對象中，若從未接種過肺鏈疫苗、僅接種過23價疫苗且已滿1年者；或為IPD高風險對象，且於65歲前已完整接種2劑疫苗，目前已滿65歲（含）且與前劑間隔滿（含）5年者，皆自1月15日起，可前往全台約2800家接種合約醫療院所，公費接種1劑新款肺鏈疫苗。

其餘公費對象，如已接種1劑13價或15價疫苗且已滿1年者，疾管署表示，將持續提供現有的23價疫苗作為第2劑，並預計於第2階段（預估今年中之後）全面轉換為新款疫苗，以達成完整接種。

Q. 防範肺炎鏈球菌感染為什麼改打新款疫苗？

肺炎鏈球菌疫苗包含多醣體肺炎鏈球菌疫苗（PPV）和結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV）。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎說明，PPV疫苗能引起人體免疫反應，但無法持久；PCV疫苗則能誘發免疫記憶和抗體反應，保護時間較長。

早年長者接種23價PPV疫苗。疾管署2023年擴大成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象為65歲以上長者，且13價PCV疫苗和23價PPV疫苗各1劑，兼顧保護力與多種血清型。今年1月15日起再改為接種單劑新型20價PCV疫苗。

近年20價及21價的新型PCV疫苗陸續問世，20價疫苗已取得藥證在台灣上市，21價疫苗仍在申請藥證中。李秉穎指出，接種新款疫苗，可結合接種PCV13和PPV23共2劑疫苗的優點，保護範圍廣，且效力持續時間也較長。

疫苗副作用部分，邱政洵指出，臨床試驗顯示，施打新款疫苗後7天內不良反應事件少，常見的局部反應包含接種部位有痠痛、溫熱感、硬塊或是紅斑，少部分可能引起發燒等反應。

邱政洵指出，加拿大、澳洲等先進國家都已改用新款疫苗，亞洲各國中，台灣領先日本、韓國推動年長者施打新款肺炎鏈球菌疫苗，方便民眾接種，也不會有漏打情況，有助提高施打率、增加群體免疫，保護整體國民健康。