首颱洛鞍估下午生成帶來水氣 下周一起冷空氣先濕後乾低溫11度

中央氣象署預報員趙竑上午指出，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓預估最快下午發展成今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉向東北方向前進，對台灣天氣沒有直接影響，但往北移動整體水氣會讓台灣環境變得比較潮濕，明天開始東半部降雨機率提高。

趙竑指出，18日隨南邊熱帶系統往北移動，周末水氣會增加，19日起北方冷空氣逐漸南下，19日仍受東北季風影響，20日起比較明顯冷空氣就會影響台灣，台灣會受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降。

未來一周降雨，趙竑說，今天各地多雲到晴，僅南部、東南部地區零星雨；周五到周日迎風面水氣略增，北海岸、東半部地區局部雨；下周一到周三受冷空氣南下影響，桃園以北、東半部及恆春半島容易下雨。

趙竑指出，未來一周溫度，周日之前日夜溫差大，清晨低溫14、15度，局部地區更低，但白天逾20度，部分地區達25、26度。下周一起冷空氣漸漸南下，北台灣溫度一路往下降，中南部也是慢慢往下降，可能影響到周四、周五，但下周一到周三冷空氣比較濕，桃園以北、東半部及恆春半島容易下雨，到了下周四、周五才會轉乾冷型態。

趙竑指出，預估這波冷空氣強度為強烈大陸冷氣團到冷氣團之間，下周二到周三各地低溫在11-14度之間，較這周明顯下降。 未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供 一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供