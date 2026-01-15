快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

首颱洛鞍估下午生成帶來水氣 下周一起冷空氣先濕後乾低溫11度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周日之前日夜溫差大，清晨低溫14、15度，局部地區更低，但白天逾20度，部分地區達25、26度。聯合報系資料照片
周日之前日夜溫差大，清晨低溫14、15度，局部地區更低，但白天逾20度，部分地區達25、26度。聯合報系資料照片

中央氣象署預報員趙竑上午指出，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓預估最快下午發展成今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉向東北方向前進，對台灣天氣沒有直接影響，但往北移動整體水氣會讓台灣環境變得比較潮濕，明天開始東半部降雨機率提高。

趙竑指出，18日隨南邊熱帶系統往北移動，周末水氣會增加，19日起北方冷空氣逐漸南下，19日仍受東北季風影響，20日起比較明顯冷空氣就會影響台灣，台灣會受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降。

未來一周降雨，趙竑說，今天各地多雲到晴，僅南部、東南部地區零星雨；周五到周日迎風面水氣略增，北海岸、東半部地區局部雨；下周一到周三受冷空氣南下影響，桃園以北、東半部及恆春半島容易下雨。

趙竑指出，未來一周溫度，周日之前日夜溫差大，清晨低溫14、15度，局部地區更低，但白天逾20度，部分地區達25、26度。下周一起冷空氣漸漸南下，北台灣溫度一路往下降，中南部也是慢慢往下降，可能影響到周四、周五，但下周一到周三冷空氣比較濕，桃園以北、東半部及恆春半島容易下雨，到了下周四、周五才會轉乾冷型態。

趙竑指出，預估這波冷空氣強度為強烈大陸冷氣團到冷氣團之間，下周二到周三各地低溫在11-14度之間，較這周明顯下降。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供
本周天氣提醒。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 低溫 恆春

延伸閱讀

冷空氣接力濕冷一整周 天氣風險：下周一起氣溫逐日下滑轉冷轉濕

今年首颱「洛鞍」最快明凌晨生成 下周再有冷氣團降溫有感

下波濕冷空氣不排除達強烈冷氣團等級 他指這幾天最凍

下周這日換濕冷空氣！吳聖宇：強度較強、濕冷恐達一周

相關新聞

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

每年乖乖做抹片…她照超音波才知罹癌 婦科醫：4大檢查不可少

卵巢癌因早期幾乎沒有明顯症狀，常被稱為「寧靜的殺手」，不少患者確診時已屬中晚期。婦產科醫師蘇阿軒昨(14)日在臉書分享一起親身診療經歷，提醒女性千萬別以為「每年做子宮頸抹片就夠了」，否則恐錯失救命關鍵。

首颱洛鞍估下午生成帶來水氣 下周一起冷空氣先濕後乾低溫11度

中央氣象署預報員趙竑上午指出，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓預估最快下午發展成今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉向東...

穿著樸素遭擋精品店外…媒體人揭「篩選客人」現場：牙醫看房也被酸

「莎莉夫人」在臉書發文指出，自己並非移工，但只要穿著樸素、身上看不出「價格」，走近精品店或標榜高端的百貨公司，就經常能感受到來自店員的無形壓迫與質疑的眼神。她並點名北部與南部百貨內的香奈兒專賣店，曾多次讓她留下不佳印象。

韓團BTS甫公布高雄開唱…傳出房價上漲9倍 高市觀光局啟動稽查

韓國天團BTS預計今年11月到高雄世運主場館開唱，前天訊息揭露後引發粉絲搶訂住房，有網友在網路發文檢舉訂房平台疑似透過社...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。