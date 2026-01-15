冷氣團衝擊捐血量 全台血庫僅剩5.3天O型最缺

快訊

中央社／ 台北15日電

今年元旦起冷氣團一波波，低溫影響捐血意願、冬季急需用血患者激增，2大因素衝擊血庫，全台庫存只夠用5.3天，其中O型最缺，僅剩4.7天，血基會呼籲民眾趁著好天氣挽袖捐血。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分止，全台血庫只夠用5.3天，其中A型血庫存量剩5.2天、B型血5.9天、O型血4.7天均偏低，僅有AB型血為正常。

進一步分析各捐血中心血庫數據，其中最缺血的是台中捐血中心，血庫只剩下4.6天，其中A型血庫存量剩4.3天、B型血6天、O型血3.9天，AB型血6.1天，全數偏低；台北捐血中心與新竹捐血中心僅夠用5.5天，並列第二缺的地區。

台北捐血中心A型血庫存量剩5.3天、B型血5.6天、O型血4.8天均偏低，AB型血為正常；新竹捐血中心A型血庫存量剩4.4天、B型血6.6天、O型血5天均偏低，AB型血為正常。

根據統計，高雄捐血中心血庫剩5.6天，其中A型血庫存量剩6.3天、B型血5.7天、O型血5天均偏低，AB型血同樣為正常。

台灣血液基金會公關處處長黎蕾今天在115年捐血月記者會前接受媒體聯訪，她說，血液庫存主要受到2個因素影響，第1是捐血量，第2是病患用血需求。每當天氣轉冷時，病人用血量往往增加，但捐血民眾因為不願外出，捐血量反而下降，導致血液庫存容易偏低。

黎蕾點出目前A型、B型與O型血液庫存量都明顯不足，其中以O型最為吃緊。全台O型血液庫存僅剩4.7天，一般認為4天以下就屬於警戒狀態。以台中捐血中心為例，O型血液庫存只有3.9天，尚未達到安全存量；A型與B型血液也都處於偏低、接近臨界值的狀況。

黎蕾呼籲A型、B型與O型的民眾，趁著這段時間踴躍捐血。除了因天氣寒冷導致病患用血需求增加外，接下來還必須提前儲備血液，以因應即將到來的9天年節連假期間的用血需求。

