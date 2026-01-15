奧客行為遭曝！空姐半個月2度釀客房淹水拒賠償 華航出面回應了

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航空服員被爆出接連兩次在澳洲同一家飯店釀淹水意外。圖為華航機組人員示意圖，非新聞當事人。 聯合報系資料照
華航機組人員傳發生出國住宿惹爭議，根據媒體爆料，澳洲一晚要價10895台幣的墨爾本斯坦福廣場酒店，半個月內接連遇到2起華航空姐奧客事件，導致房間淹水，皆拒絕賠償。對此，華航回應，獲悉情況後已第一時間立即展開調查，由分公司主管親自說明向飯店致歉，將依飯店實際損失進行賠償。

根據「記者爆料網」接獲爆料指出，澳洲布里斯本知名飯店「斯坦福廣場酒店（Stamford Plaza Brisbane）」在短短半個月內，接連發生2起疑似華航空姐不當使用客房設施，包含一人釀房間淹水，嚴重到需拆除整間房的地毯；另一位則讓幼童在浴室內戲水，均導致房間淹水事件，也皆拒絕賠償，不僅造成飯店實質損失，也引發業者不滿，向華航提出嚴正抗議。

爆料指出，首起事件發生於去年12月中旬，一名執飛CI-053布里斯本航班的華航空姐入住該飯店時，疑似在浴室打開水龍頭放水後，返回床上與男友通電話，隨後睡著，導致浴室溢水，整間房間地毯泡水。飯店評估後認為損害嚴重，須拆除並更換地毯及部分裝潢，並向華航總公司求償澳幣2200元（約新台幣4萬6500元）。

然而，該名空姐對賠償結果表示不服，拒絕支付相關費用，並向工會申訴，主張自己已主動通知飯店房間淹水，已盡到告知義務，不應負擔賠償責任。飯店方面則指出，該房間因損毀嚴重，在空姐退房後一段時間內無法再對外出租，造成營運損失。

第二起事件則發生在今年1月1日，同樣為CI-053班機。一名華航空姐帶著丈夫與幼童同行入住飯店，替幼童洗澡時，疑似將浴缸外排水孔以止滑墊遮住，並將蓮蓬頭朝外噴水，讓孩童在浴室內戲水，導致大量積水。水勢不僅淹滿浴室四周，還滲漏至樓下房間。

爆料人指出，事發後空姐曾向房務人員索取大量毛巾清理，但退房後，清潔人員仍發現浴室中央殘留一大灘積水，而相關人員已離開飯店。

對於接連發生的事件，斯坦福廣場酒店已向華航提出嚴正抗議。據了解，華航布里斯本高層主管隨後親自前往飯店致歉。爆料人憂心，這些事件不僅影響華航機組未來在當地飯店的住宿權益，也可能讓澳洲飯店業者對台灣旅客留下負面印象，甚至導致華航被布里斯本部分飯店列入黑名單。

對此上述2起事件，華航表示，公司獲悉情況後已第一時間立即展開調查，由分公司主管親自說明向飯店致歉，將依飯店實際損失進行賠償。對於因同仁個人行為所造成之損害，公司將依相關規範要求當事人承擔責任並依規定辦理。

相關新聞

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

每年乖乖做抹片…她照超音波才知罹癌 婦科醫：4大檢查不可少

卵巢癌因早期幾乎沒有明顯症狀，常被稱為「寧靜的殺手」，不少患者確診時已屬中晚期。婦產科醫師蘇阿軒昨(14)日在臉書分享一起親身診療經歷，提醒女性千萬別以為「每年做子宮頸抹片就夠了」，否則恐錯失救命關鍵。

首颱洛鞍估下午生成帶來水氣 下周一起冷空氣先濕後乾低溫11度

中央氣象署預報員趙竑上午指出，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓預估最快下午發展成今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉向東...

穿著樸素遭擋精品店外…媒體人揭「篩選客人」現場：牙醫看房也被酸

「莎莉夫人」在臉書發文指出，自己並非移工，但只要穿著樸素、身上看不出「價格」，走近精品店或標榜高端的百貨公司，就經常能感受到來自店員的無形壓迫與質疑的眼神。她並點名北部與南部百貨內的香奈兒專賣店，曾多次讓她留下不佳印象。

韓團BTS甫公布高雄開唱…傳出房價上漲9倍 高市觀光局啟動稽查

韓國天團BTS預計今年11月到高雄世運主場館開唱，前天訊息揭露後引發粉絲搶訂住房，有網友在網路發文檢舉訂房平台疑似透過社...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

