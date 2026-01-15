韓團BTS甫公布高雄開唱…傳出房價上漲9倍 高市觀光局啟動稽查

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
BTS防彈少年團高雄演唱會傳出旅宿業疑似聯合哄抬房價，昨天啟動聯合稽查，未查獲違法，呼籲業者守法。圖／高市觀光局提供
韓國天團BTS預計今年11月到高雄世運主場館開唱，前天訊息揭露後引發粉絲搶訂住房，有網友在網路發文檢舉訂房平台疑似透過社群發文，有意串聯旅館業者提高房價，甚至傳出每晚住房費從2000元暴增9倍之多。高市觀光局表示，昨日啟動聯合稽查，尚未發現違法情事，若有違法必會火速祭出鐵腕、嚴令業者遵守法規。

BTS防彈少年團預計11月19日、21日、22日到台灣舉辦演唱會，消息一出大批粉絲準備搶票及預訂高雄旅宿。粉絲網路社群抱怨說，高雄已有訂房平台通知旅宿業聯合哄抬旅館房價，以及個別旅館將每晚2000元的房價在短時間暴漲至1萬8000元。觀光局長高閔琳親回，將會「逐房罰」。

高市觀光局表示，昨天（14日）立即啟動旅館房價聯合稽查，若串聯本市旅館業者於BTS演唱會期間聯合提高房價，明顯涉及「企圖就價格進行協議、合意或聯合安排」，將涉違反公平交易法第15條：「事業不得為聯合行為」之禁止規定，並違反同法第25條：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

觀光局強調，上述情事若查證屬實會移送公平交易委員會處理，高市針對節慶連假與演唱會等大型活動，去年迄今已執行512次旅宿稽查，其中，若經查證涉有惡意勾串壟斷市場、哄抬房價或無故取消訂房之業者，將依違反發展觀光條例等相關規定裁處，並採取房間逐間開罰方式加重罰鍰。

觀光局提醒，民眾訂房前務必至「台灣旅宿網」確認合法旅宿與旅館備查房價；如遇消費爭議可透過「行政院消保處」線上平台，或撥打1950、(07)740-9802專線檢舉申訴。

BTS防彈少年團高雄演唱會後，疑似有旅宿業者哄抬價錢，房價暴漲九倍之多。圖／取自Threads
