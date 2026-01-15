噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅
新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、照片，引發網友熱議，不少網友紛紛留言「去過現場的就知道那邊環境有多恐怖...地板都是髒汙和油垢」、「我昨天才吃…。」
對此，新竹市衛生局指出，將盡速派員依食品良好衛生規範準則進行查核，倘有不符規定之處，依食品安全衛生管理法第44條規定，命業者限期改正，屆時未改正，後續將予裁處6萬元以上罰鍰，以維護民眾之食用安全與權益。
太噁心了！該名網友在Threads發文，指到新竹知名鴨肉麵點餐外帶，吃炒鴨血時竟在裡面發現一隻完整的大蒼蠅，鴨血跟蒼蠅一起煮，頓時食慾全失，呼籲民眾來這家吃鴨血要看清楚。
不少網友在下方留言「拜託一定要報導出來，食安很重要」、「前也吃過同樣店但有小蟲在外帶的餐點上」、「店內還有大老鼠」、「這間店味道超可怕…去過一次就不想再去了」，但也有網友留言「餐飲業有蟑螂、蒼蠅很正常。」
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言