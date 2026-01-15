噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、照片，引發網友熱議，不少網友紛紛留言「去過現場的就知道那邊環境有多恐怖...地板都是髒汙和油垢」、「我昨天才吃…。」

對此，新竹市衛生局指出，將盡速派員依食品良好衛生規範準則進行查核，倘有不符規定之處，依食品安全衛生管理法第44條規定，命業者限期改正，屆時未改正，後續將予裁處6萬元以上罰鍰，以維護民眾之食用安全與權益。

太噁心了！該名網友在Threads發文，指到新竹知名鴨肉麵點餐外帶，吃炒鴨血時竟在裡面發現一隻完整的大蒼蠅，鴨血跟蒼蠅一起煮，頓時食慾全失，呼籲民眾來這家吃鴨血要看清楚。

不少網友在下方留言「拜託一定要報導出來，食安很重要」、「前也吃過同樣店但有小蟲在外帶的餐點上」、「店內還有大老鼠」、「這間店味道超可怕…去過一次就不想再去了」，但也有網友留言「餐飲業有蟑螂、蒼蠅很正常。」