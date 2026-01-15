太平山春節旅遊攻略 開園時間、蹦蹦車班次、車流管制一次看

位於宜蘭的太平山國家森林遊樂區是北台灣知名景點，優質的山林旅遊選擇。因應春節假期，讓遊客能有豐富的生態旅遊體驗，林業及自然保育署宜蘭分署今天公布2026年春節旅遊攻略，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次、原太平山俱樂部導覽、車潮總量管制措施等資訊，方便提早安排遊程。

太平山國家森林遊樂區除夕（2月16日周一）是園區全年唯一休園日，而前一日的小年夜（2月15日周日）將除舊布新大掃除，因此小年夜上午7時30分開園、中午12時全區，至大年初一（2月17日周二）上午8時才會開園。大年初二起不分平假日每天上午6時開園，晚上8時休園。

宜蘭分署提醒民眾，因應小年夜提早休園，當天蹦蹦車的末班車10時30分、返程班次中午12時，原太平山俱樂部休館，太平山莊午餐時段不供餐，鳩之澤溫泉最後售票時間為11時30分，國光客運僅行駛至鳩之澤、返程提前於12時由鳩之澤發車。

針對蹦蹦車營運班次，因應太平山國家森林遊樂區除夕休園及小年夜園區除舊布新大掃除，蹦蹦車除夕當日停駛，小年夜的末班車10時30分、返程班次中午12時。大年初一配合園區8時開園，現場售票延至9時開始，首班車9時30分、末班車下午14時30分；大年初二起，恢復上午7時現場售票，首班車7時30分、末班車下午14時30分。蹦蹦車每天僅有8班車次，車位有限，只能現場購票。

太平山遊樂區不分平假日實施車輛動態總量管制措施，入園車輛上限為1000輛，倘入園車輛達1000輛之際，暫時不讓車輛入園，直至有車輛離園才會放行；如果入園車輛數達800輛時，園區將在前往太平山遊樂區途中的公路局6處電子看板進行公告，另外警廣電台及官網首頁也會提醒車流數。

連假期間，建議民眾可規劃及早入園，避開上午8時至中午12時的車潮高峰期，若屆時遇冬季強烈寒流來臨有下雪機會，宜蘭分署將啟動區內「宜專一線」及「翠峰景觀道路」雪期動態預警性管制措施，確保遊客安全。