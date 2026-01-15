快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

太平山春節旅遊攻略 開園時間、蹦蹦車班次、車流管制一次看

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
因應春節假期，林業及自然保育署宜蘭分署今天公布2026年春節旅遊攻略，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次、原太平山俱樂部導覽、車潮總量管制措施等資訊，方便提早安排遊程。圖／林業署宜蘭分署提供
因應春節假期，林業及自然保育署宜蘭分署今天公布2026年春節旅遊攻略，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次、原太平山俱樂部導覽、車潮總量管制措施等資訊，方便提早安排遊程。圖／林業署宜蘭分署提供

位於宜蘭的太平山國家森林遊樂區是北台灣知名景點，優質的山林旅遊選擇。因應春節假期，讓遊客能有豐富的生態旅遊體驗，林業及自然保育署宜蘭分署今天公布2026年春節旅遊攻略，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次、原太平山俱樂部導覽、車潮總量管制措施等資訊，方便提早安排遊程。

太平山國家森林遊樂區除夕（2月16日周一）是園區全年唯一休園日，而前一日的小年夜（2月15日周日）將除舊布新大掃除，因此小年夜上午7時30分開園、中午12時全區，至大年初一（2月17日周二）上午8時才會開園。大年初二起不分平假日每天上午6時開園，晚上8時休園。

宜蘭分署提醒民眾，因應小年夜提早休園，當天蹦蹦車的末班車10時30分、返程班次中午12時，原太平山俱樂部休館，太平山莊午餐時段不供餐，鳩之澤溫泉最後售票時間為11時30分，國光客運僅行駛至鳩之澤、返程提前於12時由鳩之澤發車。

針對蹦蹦車營運班次，因應太平山國家森林遊樂區除夕休園及小年夜園區除舊布新大掃除，蹦蹦車除夕當日停駛，小年夜的末班車10時30分、返程班次中午12時。大年初一配合園區8時開園，現場售票延至9時開始，首班車9時30分、末班車下午14時30分；大年初二起，恢復上午7時現場售票，首班車7時30分、末班車下午14時30分。蹦蹦車每天僅有8班車次，車位有限，只能現場購票。

太平山遊樂區不分平假日實施車輛動態總量管制措施，入園車輛上限為1000輛，倘入園車輛達1000輛之際，暫時不讓車輛入園，直至有車輛離園才會放行；如果入園車輛數達800輛時，園區將在前往太平山遊樂區途中的公路局6處電子看板進行公告，另外警廣電台及官網首頁也會提醒車流數。

連假期間，建議民眾可規劃及早入園，避開上午8時至中午12時的車潮高峰期，若屆時遇冬季強烈寒流來臨有下雪機會，宜蘭分署將啟動區內「宜專一線」及「翠峰景觀道路」雪期動態預警性管制措施，確保遊客安全。

因應春節假期，林業及自然保育署宜蘭分署今天公布2026年春節旅遊攻略，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次、原太平山俱樂部導覽、車潮總量管制措施等資訊，方便提早安排遊程。圖／林業署宜蘭分署提供
因應春節假期，林業及自然保育署宜蘭分署今天公布2026年春節旅遊攻略，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次、原太平山俱樂部導覽、車潮總量管制措施等資訊，方便提早安排遊程。圖／林業署宜蘭分署提供

太平山 森林遊樂區 小年夜

延伸閱讀

新竹漁港新直銷中心春節前開放 配合普發消費金推加倍券

春節前舊巨型家具斷捨離 彰化縣各鄉鎮公所登記清運時間出爐

過年不怕沒車用...北市裁決所春節便民 吊扣期滿在派出所就能領

屏東潮州春節市集120小時不斷電 特區席外島攤商搶投標

相關新聞

烘焙坊「小鳥吃吐司」爆惡性倒閉 新北勞工局出手了

知名連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」被控訴惡性倒閉，老闆林致兵疑似因欠債千萬捲款潛逃，員工及數名加盟主找上門，才知道對方早已跑路...

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

和男友講電話睡著！華航空姐爆2度害客房淹水 布里斯本飯店抗議索賠

《記者爆料網》接獲爆料指出，澳洲墨爾本知名飯店「斯坦福廣場酒店（Stamford Plaza Melbourne）」在短短半個月內，接連發生兩起疑似華航空姐不當使用客房設施、導致房間淹水事件，不僅造成飯店實質損失，也引發業者不滿，向華航提出嚴正抗議。

下周冷空氣挑戰寒流！粉專：冷平流顯著 整天都冷

下周冷空氣再報到，氣象粉專「林老師氣象站」今表示，冷平流，整天都冷。

1號颱洛鞍估今生成 下周二濕冷強烈冷氣團報到低溫探8度

把握好天氣，下周濕冷空氣報到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（htt...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。