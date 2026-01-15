每年乖乖做抹片…她照超音波才知罹癌 婦科醫：4大檢查不可少

卵巢癌因早期幾乎沒有明顯症狀，常被稱為「寧靜的殺手」，不少患者確診時已屬中晚期。婦產科醫師蘇阿軒昨(14)日在臉書分享一起親身診療經歷，提醒女性千萬別以為「每年做子宮頸抹片就夠了」，否則恐錯失救命關鍵。

蘇阿軒表示，該名患者是他住院醫師時期就長期追蹤的老病人，多年來規律接受子宮頸抹片檢查，自認相當重視健康。直到他升任主治醫師後，患者再度回診，除了抹片外，也在醫師建議下加做超音波檢查，意外發現右側卵巢竟出現巨大腫瘤。

「她完全沒有腹痛或不適，甚至非常震驚，因為她一直以為有做抹片就等於婦科沒問題。」蘇阿軒指出，子宮頸抹片只能篩檢子宮頸癌，對卵巢癌、子宮內膜癌完全無法偵測，而卵巢癌初期幾乎沒有症狀，連常見腫瘤指標CA-125抽血檢查也可能正常。

後續經電腦斷層檢查，患者被診斷為第三期卵巢癌，已有部分網膜轉移。醫療團隊以腹腔鏡手術完整切除雙側卵巢、輸卵管、子宮、淋巴結及可疑轉移病灶，並配合化療。期間雖一度復發，但再次手術後病情穩定，至今追蹤超過15年未再復發。

蘇阿軒強調，卵巢癌因不易早期發現，確診時多已轉移，治癒率相較子宮內膜癌明顯偏低，但若及早發現、完整治療，仍有長期存活的機會。

他整理出預防卵巢癌五大重點：

一、子宮抹片僅能檢測子宮頸癌，並非所有婦癌。 二、卵巢癌初期多無症狀，血液指標CA-125也可能正常。 三、卵巢癌須靠超音波才能較早發現。 四、因為很難抓到初期癌症，通常發現時都已轉移，手術後常需要化療。 五、整體治癒率低於其他婦科癌症，更需提高警覺。

醫師呼籲，女性應建立「完整婦癌篩檢」觀念，定期接受抹片（子宮頸癌）、超音波（卵巢癌）、子宮鏡（子宮內膜癌）及乳房攝影（乳癌）4大婦科檢查，才能真正掌握健康風險。