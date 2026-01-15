快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

每年乖乖做抹片…她照超音波才知罹癌 婦科醫：4大檢查不可少

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒女性民眾，子宮頸抹片只能篩檢子宮頸癌，對卵巢癌、子宮內膜癌完全無法偵測，且卵巢癌初期幾乎沒症狀，連常見腫瘤指標也可能正常。示意圖／ingimage
醫師提醒女性民眾，子宮頸抹片只能篩檢子宮頸癌，對卵巢癌、子宮內膜癌完全無法偵測，且卵巢癌初期幾乎沒症狀，連常見腫瘤指標也可能正常。示意圖／ingimage

卵巢癌因早期幾乎沒有明顯症狀，常被稱為「寧靜的殺手」，不少患者確診時已屬中晚期。婦產科醫師蘇阿軒昨(14)日在臉書分享一起親身診療經歷，提醒女性千萬別以為「每年做子宮頸抹片就夠了」，否則恐錯失救命關鍵。

蘇阿軒表示，該名患者是他住院醫師時期就長期追蹤的老病人，多年來規律接受子宮頸抹片檢查，自認相當重視健康。直到他升任主治醫師後，患者再度回診，除了抹片外，也在醫師建議下加做超音波檢查，意外發現右側卵巢竟出現巨大腫瘤。

「她完全沒有腹痛或不適，甚至非常震驚，因為她一直以為有做抹片就等於婦科沒問題。」蘇阿軒指出，子宮頸抹片只能篩檢子宮頸癌，對卵巢癌、子宮內膜癌完全無法偵測，而卵巢癌初期幾乎沒有症狀，連常見腫瘤指標CA-125抽血檢查也可能正常。

後續經電腦斷層檢查，患者被診斷為第三期卵巢癌，已有部分網膜轉移。醫療團隊以腹腔鏡手術完整切除雙側卵巢、輸卵管、子宮、淋巴結及可疑轉移病灶，並配合化療。期間雖一度復發，但再次手術後病情穩定，至今追蹤超過15年未再復發。

蘇阿軒強調，卵巢癌因不易早期發現，確診時多已轉移，治癒率相較子宮內膜癌明顯偏低，但若及早發現、完整治療，仍有長期存活的機會。

他整理出預防卵巢癌五大重點：

一、子宮抹片僅能檢測子宮頸癌，並非所有婦癌。

二、卵巢癌初期多無症狀，血液指標CA-125也可能正常。

三、卵巢癌須靠超音波才能較早發現。

四、因為很難抓到初期癌症，通常發現時都已轉移，手術後常需要化療。

五、整體治癒率低於其他婦科癌症，更需提高警覺。

醫師呼籲，女性應建立「完整婦癌篩檢」觀念，定期接受抹片（子宮頸癌）、超音波（卵巢癌）、子宮鏡（子宮內膜癌）及乳房攝影（乳癌）4大婦科檢查，才能真正掌握健康風險。

卵巢癌 健檢 腹腔鏡手術 婦產科 抹片檢查

延伸閱讀

蔣萬安拋「台北無菸城」被讚有guts！支持者點出成敗關鍵：難度不低

冬天洗澡「直接脫光」恐瞬間倒下！醫示警：5習慣成致命組合

名人優先？星宇商務艙旅客遇Lulu、陳漢典如廁遭阻 空服員親解規則

天母奇景…車庫前劃人行道「幾乎整排違規」 最高可罰1200元

相關新聞

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

每年乖乖做抹片…她照超音波才知罹癌 婦科醫：4大檢查不可少

卵巢癌因早期幾乎沒有明顯症狀，常被稱為「寧靜的殺手」，不少患者確診時已屬中晚期。婦產科醫師蘇阿軒昨(14)日在臉書分享一起親身診療經歷，提醒女性千萬別以為「每年做子宮頸抹片就夠了」，否則恐錯失救命關鍵。

首颱洛鞍估下午生成帶來水氣 下周一起冷空氣先濕後乾低溫11度

中央氣象署預報員趙竑上午指出，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓預估最快下午發展成今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉向東...

穿著樸素遭擋精品店外…媒體人揭「篩選客人」現場：牙醫看房也被酸

「莎莉夫人」在臉書發文指出，自己並非移工，但只要穿著樸素、身上看不出「價格」，走近精品店或標榜高端的百貨公司，就經常能感受到來自店員的無形壓迫與質疑的眼神。她並點名北部與南部百貨內的香奈兒專賣店，曾多次讓她留下不佳印象。

韓團BTS甫公布高雄開唱…傳出房價上漲9倍 高市觀光局啟動稽查

韓國天團BTS預計今年11月到高雄世運主場館開唱，前天訊息揭露後引發粉絲搶訂住房，有網友在網路發文檢舉訂房平台疑似透過社...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。