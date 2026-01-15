快訊

茶葉行得國防標案惹議 馬文君再曝：菸酒、五金零售批發商也改賣子彈

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

農曆年前橘子盛產…必挑全黃的才好吃？菜販喊這色「CP值最高」

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆年前正值橘子盛產，資深菜販廖炯程教民眾挑選好吃橘子的技巧。 示意圖／ingimage
農曆年前正值橘子盛產，資深菜販廖炯程教民眾挑選好吃橘子的技巧。 示意圖／ingimage

農曆過年前正值橘子盛產季節，想吃到水份多又甜的橘子，究竟要挑綠皮、半青綠，還是全黃？資深菜販廖炯程在臉書粉專發文，分享3階段時期產出的橘子各有不同風味及口感。

廖炯程表示，橘子的皮色跟甜度不完全成正比，而是跟「氣溫」和「成熟度」有關。半青半黃（11月-12月）的橘子因為面臨日夜溫差變大，葉綠素開始退去，類胡蘿蔔素顯現，橘子開始轉色，這通常是CP值最高的時候，甜度已經拉上來，酸度降低，大眾接受度最高。

而青皮橘子（10月-11月）則是產季剛開始的時候，雖然外皮還是綠的，但裡面果肉其實已經熟了，吃起來帶有一點點微酸的果香，用來襯托甜味的，層次感最豐富。

至於全黃橘子（12月-1月後）由於果實已經非常成熟，這時候的橘子通常是經過「貯存」的，中南部的果農會在橘子約八九分熟時採下來，放到倉庫裡通風，這個過程叫做「辭水」（消水）。

剛採下來的橘子，水氣太足，風味會被稀釋，果肉纖維也比較硬，經過一段時間的通風，果皮水分蒸發一些，果肉會變軟、糖分濃縮，酸度退去，這時候的橘子就會變得「軟、甜、多汁」。

不過廖炯程也補充，如果消費者買到綠皮的，覺得太酸，別急著罵老闆，把它放在家裡通風處，不要冰，晾個幾天，等它皮稍微軟一點、變黃一點，它就會「回甘」給你看。

相關新聞

烘焙坊「小鳥吃吐司」爆惡性倒閉 新北勞工局出手了

知名連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」被控訴惡性倒閉，老闆林致兵疑似因欠債千萬捲款潛逃，員工及數名加盟主找上門，才知道對方早已跑路...

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

韓團BTS甫公布高雄開唱…傳出房價上漲9倍 高市觀光局啟動稽查

韓國天團BTS預計今年11月到高雄世運主場館開唱，前天訊息揭露後引發粉絲搶訂住房，有網友在網路發文檢舉訂房平台疑似透過社...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

和男友講電話睡著！華航空姐爆2度害客房淹水 布里斯本飯店抗議索賠

《記者爆料網》接獲爆料指出，澳洲墨爾本知名飯店「斯坦福廣場酒店（Stamford Plaza Melbourne）」在短短半個月內，接連發生兩起疑似華航空姐不當使用客房設施、導致房間淹水事件，不僅造成飯店實質損失，也引發業者不滿，向華航提出嚴正抗議。

下周冷空氣挑戰寒流！粉專：冷平流顯著 整天都冷

下周冷空氣再報到，氣象粉專「林老師氣象站」今表示，冷平流，整天都冷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。