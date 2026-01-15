農曆年前橘子盛產…必挑全黃的才好吃？菜販喊這色「CP值最高」

農曆過年前正值橘子盛產季節，想吃到水份多又甜的橘子，究竟要挑綠皮、半青綠，還是全黃？資深菜販廖炯程在臉書粉專發文，分享3階段時期產出的橘子各有不同風味及口感。

廖炯程表示，橘子的皮色跟甜度不完全成正比，而是跟「氣溫」和「成熟度」有關。半青半黃（11月-12月）的橘子因為面臨日夜溫差變大，葉綠素開始退去，類胡蘿蔔素顯現，橘子開始轉色，這通常是CP值最高的時候，甜度已經拉上來，酸度降低，大眾接受度最高。

而青皮橘子（10月-11月）則是產季剛開始的時候，雖然外皮還是綠的，但裡面果肉其實已經熟了，吃起來帶有一點點微酸的果香，用來襯托甜味的，層次感最豐富。

至於全黃橘子（12月-1月後）由於果實已經非常成熟，這時候的橘子通常是經過「貯存」的，中南部的果農會在橘子約八九分熟時採下來，放到倉庫裡通風，這個過程叫做「辭水」（消水）。

剛採下來的橘子，水氣太足，風味會被稀釋，果肉纖維也比較硬，經過一段時間的通風，果皮水分蒸發一些，果肉會變軟、糖分濃縮，酸度退去，這時候的橘子就會變得「軟、甜、多汁」。

不過廖炯程也補充，如果消費者買到綠皮的，覺得太酸，別急著罵老闆，把它放在家裡通風處，不要冰，晾個幾天，等它皮稍微軟一點、變黃一點，它就會「回甘」給你看。