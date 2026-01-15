BTS高雄開唱傳飯店關房漲價　觀光局蒐證稽查

韓國團體防彈少年團（BTS）將於11月19、21、22日至高雄開唱，消息一出，傳有飯店業者關房漲價。觀光局今天表示，啟動旅館房價聯合稽查，火速祭出鐵腕，嚴令業者遵守法規。

高雄市長陳其邁14日在臉書（Facebook）透露防彈少年團開唱訊息，他貼出主辦單位的文宣，BTS將於11月19、21、22日降臨高雄，巡演最終將於2027年3月在馬尼拉落幕。

BTS開唱消息傳出，大量民眾搶訂高雄旅宿，但網路出現一則疑似群組對話截圖，提及「能做的就是盡快通知全世界趕快趕快關房漲價！」

觀光局今天透過新聞稿表示，民眾於網路檢舉的訂房平台於社群發文，疑似有意串聯旅館業者於BTS演唱會期間聯合提高房價，此舉涉違反「公平交易法」，經蒐證查獲若屬實，將移送「公平交易委員會」核處。

此貼文雖已刪文，但被網友截圖瘋傳，眾多網友不滿，揚言抵制。有網友表示，實測確認世運周邊住宿已有9成以上無法預訂。有人說，原本一晚約2000元的房價，已漲至1萬8000元。還有網友表示，自己完成訂房後遭通知房間取消。

觀光局指出，針對節慶連假與演唱會等大型活動，自114年迄今已執行512次旅宿稽查；若經查證涉有惡意勾串壟斷市場、哄抬房價或無故取消訂房的業者，將依違反「發展觀光條例」等相關規定裁處，並採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。

觀光局強調，昨已立即啟動旅宿房價稽查，針對疑涉企圖聯合哄抬房價的相關業者將嚴格執法，加強稽查裁罰、絕不寬貸；嚴正呼籲業者切莫短視近利、聯合哄抬旅館房價，影響消費者權益，傷害高雄城市觀光形象。