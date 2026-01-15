快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

BTS高雄開唱傳飯店關房漲價　觀光局蒐證稽查

中央社／ 記者林巧璉高雄15日電

韓國團體防彈少年團（BTS）將於11月19、21、22日至高雄開唱，消息一出，傳有飯店業者關房漲價。觀光局今天表示，啟動旅館房價聯合稽查，火速祭出鐵腕，嚴令業者遵守法規。

高雄市長陳其邁14日在臉書（Facebook）透露防彈少年團開唱訊息，他貼出主辦單位的文宣，BTS將於11月19、21、22日降臨高雄，巡演最終將於2027年3月在馬尼拉落幕。

BTS開唱消息傳出，大量民眾搶訂高雄旅宿，但網路出現一則疑似群組對話截圖，提及「能做的就是盡快通知全世界趕快趕快關房漲價！」

觀光局今天透過新聞稿表示，民眾於網路檢舉的訂房平台於社群發文，疑似有意串聯旅館業者於BTS演唱會期間聯合提高房價，此舉涉違反「公平交易法」，經蒐證查獲若屬實，將移送「公平交易委員會」核處。

此貼文雖已刪文，但被網友截圖瘋傳，眾多網友不滿，揚言抵制。有網友表示，實測確認世運周邊住宿已有9成以上無法預訂。有人說，原本一晚約2000元的房價，已漲至1萬8000元。還有網友表示，自己完成訂房後遭通知房間取消。

觀光局指出，針對節慶連假與演唱會等大型活動，自114年迄今已執行512次旅宿稽查；若經查證涉有惡意勾串壟斷市場、哄抬房價或無故取消訂房的業者，將依違反「發展觀光條例」等相關規定裁處，並採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。

觀光局強調，昨已立即啟動旅宿房價稽查，針對疑涉企圖聯合哄抬房價的相關業者將嚴格執法，加強稽查裁罰、絕不寬貸；嚴正呼籲業者切莫短視近利、聯合哄抬旅館房價，影響消費者權益，傷害高雄城市觀光形象。

觀光局 BTS

延伸閱讀

不斷刷新韓團紀錄 魅力橫掃全世界的防彈少年團

高雄深夜紅車自撞電桿全毀 女駕駛竟急忙棄車逃逸失聯

【重磅快評】高雄賴瑞隆出線 台南決戰「信賴連憲」？

韓團BTS高雄演唱會傳飯店關房漲價…粉絲揚言抵制 觀光局出手查辦

相關新聞

烘焙坊「小鳥吃吐司」爆惡性倒閉 新北勞工局出手了

知名連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」被控訴惡性倒閉，老闆林致兵疑似因欠債千萬捲款潛逃，員工及數名加盟主找上門，才知道對方早已跑路...

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

和男友講電話睡著！華航空姐爆2度害客房淹水 布里斯本飯店抗議索賠

《記者爆料網》接獲爆料指出，澳洲墨爾本知名飯店「斯坦福廣場酒店（Stamford Plaza Melbourne）」在短短半個月內，接連發生兩起疑似華航空姐不當使用客房設施、導致房間淹水事件，不僅造成飯店實質損失，也引發業者不滿，向華航提出嚴正抗議。

下周冷空氣挑戰寒流！粉專：冷平流顯著 整天都冷

下周冷空氣再報到，氣象粉專「林老師氣象站」今表示，冷平流，整天都冷。

1號颱洛鞍估今生成 下周二濕冷強烈冷氣團報到低溫探8度

把握好天氣，下周濕冷空氣報到。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（htt...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。