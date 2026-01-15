快訊

經典賽／中華隊開訓31位球員報到 陳傑憲再當隊長、3單位送加菜金

陳亭妃初選力壓林俊憲 將代表民進黨參選2026台南市長

陳素芬任海科館長進用大姑當臨時人員…懲戒法院審理中 檢今聲押禁見

穿著樸素遭擋精品店外…媒體人揭「篩選客人」現場：牙醫看房也被酸

聯合新聞網／ 綜合報導
「莎莉夫人」透露自己遭精品店擋門外的經驗，認為精品服務只服務「看起來有錢的人」。示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage
「莎莉夫人」透露自己遭精品店擋門外的經驗，認為精品服務只服務「看起來有錢的人」。示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage

近日消費歧視爭議再度引發熱議。日前有網友在Threads發文，一名越南移工友人前往台北101鬼塚虎專櫃欲購買鞋款，卻疑似因身分與外表遭到店員冷眼對待。對此，資深媒體人「莎莉夫人」在臉書發文指出，自己並非移工，但只要穿著樸素、身上看不出「價格」，走近精品店或標榜高端的百貨公司，就經常能感受到來自店員的無形壓迫與質疑的眼神。

她描述，部分精品店門口會有身穿西裝的男性工作人員駐守，表面上是迎賓，實際上卻像是在「第一關篩選客人」。有一次她臨時起意想進店參觀，因穿著樸素、背著平價雙肩包，便在門口遭到盤問「您想買什麼？包還是其他？」，當她回應「想先看一看再說」時，對方竟以「現在裡面還有客人，不方便讓您進入」為由婉拒。然而她透過玻璃查看，發現店內除了櫃姐在整理陳列物品外，根本沒有客人。

「莎莉夫人」直言，這類經驗讓她感覺自己被傳遞了「你買不起」的訊息，也讓她反思，所謂的「精品服務」是否早已背離服務業應有的精神。她認為，在部分高端消費場域，服務並非從進門開始，而是必須先被「篩選」通過，證明客人有消費力後，再提供服務。

「莎莉夫人」以人際關係比喻這種服務邏輯，就像在現實世界裡，有人曾明白告訴她：「千萬不要跟沒辦法幫你賺錢的人做朋友」、「千萬不要跟比你差、比你弱的人在一起」。她表示自己很難跟說這些話的人交朋友，因為不知道對方對她的好，是不是有目的？ 如果維持一段友情的前提是「必須一輩子都比我的朋友們強」，「那這樣的我，活著也太累了吧？」她認為精品店、精品百貨公司就是這麼現實的「朋友」，店員不想浪費時間在他們認為「根本買不起」或「捨不得消費」的人身上。

不只精品店，看房市場同樣存在類似情況。她分享朋友的親身經歷，指出一名牙醫師曾在台北振興醫院附近看房，走進銷售中心時，接待人員竟直接表示：「你是醫生啊？不好意思，我們的房子很貴，這邊的買方都是上市公司老闆。」語氣中明顯帶有先入為主的評斷。讓她感嘆：「人比人，會逼死人；問題是這些服務人員憑什麼瞧不起客人？」

消費 人際關係 店員 牙醫

延伸閱讀

101鬼塚虎專櫃歧視移工非罕見？律師曝翻轉店員「魔法」：有能力玩你

賴總統社宅政見縮水！大砍9萬戶 王婉諭批：非沒地沒錢是資源選擇題

怎麼挑都像路人！她疑惑UNIQLO哪裡好 高手教穿搭：樸素也能時尚

天母奇景…車庫前劃人行道「幾乎整排違規」 最高可罰1200元

相關新聞

噁心！新竹知名鴨肉店客人吃炒鴨血 竟發現整隻大蒼蠅

新竹一間知名鴨肉店遭網友踢爆，外帶炒鴨血回家吃時竟發現有一隻大蒼蠅在裡面，該名網友昨日在 Threads發文並附上影片、...

每年乖乖做抹片…她照超音波才知罹癌 婦科醫：4大檢查不可少

卵巢癌因早期幾乎沒有明顯症狀，常被稱為「寧靜的殺手」，不少患者確診時已屬中晚期。婦產科醫師蘇阿軒昨(14)日在臉書分享一起親身診療經歷，提醒女性千萬別以為「每年做子宮頸抹片就夠了」，否則恐錯失救命關鍵。

首颱洛鞍估下午生成帶來水氣 下周一起冷空氣先濕後乾低溫11度

中央氣象署預報員趙竑上午指出，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓預估最快下午發展成今年第一號颱風「洛鞍」，路徑向北移動再轉向東...

穿著樸素遭擋精品店外…媒體人揭「篩選客人」現場：牙醫看房也被酸

「莎莉夫人」在臉書發文指出，自己並非移工，但只要穿著樸素、身上看不出「價格」，走近精品店或標榜高端的百貨公司，就經常能感受到來自店員的無形壓迫與質疑的眼神。她並點名北部與南部百貨內的香奈兒專賣店，曾多次讓她留下不佳印象。

韓團BTS甫公布高雄開唱…傳出房價上漲9倍 高市觀光局啟動稽查

韓國天團BTS預計今年11月到高雄世運主場館開唱，前天訊息揭露後引發粉絲搶訂住房，有網友在網路發文檢舉訂房平台疑似透過社...

禮讓將遭科技執法開罰！救護車卡車陣4分鐘 網嘆：舉證耗心力

為了保障交通安全，全台各縣市皆有多處科技執法地點。一名網友曬出行車紀錄器的影片，只見在車流量密集的道路上，一輛救護車被卡在車陣中，而駕駛們因路口「科技執法」不敢貿然禮讓，此文一出立刻引起網友熱議，質疑科技執法缺少人性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。