穿著樸素遭擋精品店外…媒體人揭「篩選客人」現場：牙醫看房也被酸
近日消費歧視爭議再度引發熱議。日前有網友在Threads發文，一名越南移工友人前往台北101鬼塚虎專櫃欲購買鞋款，卻疑似因身分與外表遭到店員冷眼對待。對此，資深媒體人「莎莉夫人」在臉書發文指出，自己並非移工，但只要穿著樸素、身上看不出「價格」，走近精品店或標榜高端的百貨公司，就經常能感受到來自店員的無形壓迫與質疑的眼神。
她描述，部分精品店門口會有身穿西裝的男性工作人員駐守，表面上是迎賓，實際上卻像是在「第一關篩選客人」。有一次她臨時起意想進店參觀，因穿著樸素、背著平價雙肩包，便在門口遭到盤問「您想買什麼？包還是其他？」，當她回應「想先看一看再說」時，對方竟以「現在裡面還有客人，不方便讓您進入」為由婉拒。然而她透過玻璃查看，發現店內除了櫃姐在整理陳列物品外，根本沒有客人。
「莎莉夫人」直言，這類經驗讓她感覺自己被傳遞了「你買不起」的訊息，也讓她反思，所謂的「精品服務」是否早已背離服務業應有的精神。她認為，在部分高端消費場域，服務並非從進門開始，而是必須先被「篩選」通過，證明客人有消費力後，再提供服務。
「莎莉夫人」以人際關係比喻這種服務邏輯，就像在現實世界裡，有人曾明白告訴她：「千萬不要跟沒辦法幫你賺錢的人做朋友」、「千萬不要跟比你差、比你弱的人在一起」。她表示自己很難跟說這些話的人交朋友，因為不知道對方對她的好，是不是有目的？ 如果維持一段友情的前提是「必須一輩子都比我的朋友們強」，「那這樣的我，活著也太累了吧？」她認為精品店、精品百貨公司就是這麼現實的「朋友」，店員不想浪費時間在他們認為「根本買不起」或「捨不得消費」的人身上。
不只精品店，看房市場同樣存在類似情況。她分享朋友的親身經歷，指出一名牙醫師曾在台北振興醫院附近看房，走進銷售中心時，接待人員竟直接表示：「你是醫生啊？不好意思，我們的房子很貴，這邊的買方都是上市公司老闆。」語氣中明顯帶有先入為主的評斷。讓她感嘆：「人比人，會逼死人；問題是這些服務人員憑什麼瞧不起客人？」
